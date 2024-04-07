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不再與黃子佼合作、下架舊活動影片 衛福部：對兒少性剝削零容忍

2024/4/7 08:38（4/7 09:12 更新）
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圖為黃子佼（前右）8月4日因被控強制猥褻，由北市警察局婦幼隊帶回偵訊，隨後移送北檢複訊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北7日電）藝人黃子佼被查獲涉持兒少性影像片掀輿論譁然，他曾多次參與衛福部活動，次長李麗芬今天表態，對兒少性剝削犯罪零容忍，不會再與黃子佼合作、過去合作影片也會全面下架。

黃子佼去年捲入MeToo風波，被控涉強制猥褻等罪，檢方在搜索時查獲黃子佼持有7個兒少性影像，將他緩起訴2年處分，支付國庫新台幣120萬，緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份。

黃子佼持未成年不雅片引發撻伐聲浪，婦團批評處罰過輕，衛福部保護司也直指他的行為就是性犯罪共犯。然而，黃子佼曾多次與衛福部合作，包括主持國健署「爸爸孕產育兒衛教手冊」記者會等。

李麗芬今天告訴中央社記者，衛生福利部對於兒少性剝削犯罪行為，堅持零容忍，尤其是司法已認定違反兒少性剝削條例行為者，絕不會與之有業務上的合作關係，堅定捍衛兒少權益，未來不會再與黃子佼有任何合作，過去合作的影片也會全面下架。

衛福部衛教活動常找藝人合作，提高公眾關注度。李麗芬說，若有合作藝人再被查出相關情況，也會比照黃子佼辦理，停止合作並將過去影片下架。

衛福部保護司張秀淵昨天接受媒體採訪時回應，「這件事很兩難」，若適合且願意從事公益，希望給大家都有重新學習機會。對此衛福部透過新聞稿表示，相關論述未盡周延，致引起各界的批評，特此致歉。

衛福部表示，目前並未與黃子佼有任何合作計畫，未來也不會合作，同時也呼籲各界拒絕「兒少性影像」，給孩子一個沒有染黃的快樂童年。（編輯：張銘坤）1130407

#李麗芬
#黃子佼
#衛福部
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