薛瑞元：樂見兒少性剝削修法 檢方封性犯罪網站較快

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北10日電）藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像掀起輿論譁然。衛福部長薛瑞元今天表示，立委已有相關提案，他對修法樂觀其成。至於封鎖「創意私房」網站，薛瑞元說，目前朝檢察官扣押的方向努力，這樣比較快。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審再生醫療法草案、再生醫療製劑條例草案，薛瑞元列席並於會前接受媒體訪問。

有關黃子佼被查獲持有兒少性影像，是否再修兒少性剝削罰則，薛瑞元表示，立委有相關提案，他對修法樂觀其成，並看在立法院如何討論。

數位部昨天表示，如果收到衛福部發出的行政命令，可配合封網性犯罪網站「創意私房」。薛瑞元在答覆何時會行文給數位部的提問時表示，這有幾種作法，其一是檢察官扣押，衛福部目前朝這方向努力，因為這樣比較快。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據財團法人台灣網路資訊中心（TWINC）網站資料顯示，台北地方法院2021年12月曾扣押創意私房網域名稱，透過停止解析（DNS RPZ）讓民眾無法連上網頁，但後來創意私房又換了其他網域，因此仍有運作。

數位部昨天說，如果相關網域因違反兒童及青少年性剝削防制條例，由法院執行扣押，或者該法的主管機關衛福部發出行政命令，數位部主管的TWINC會配合在最短時間內停止解析相關網域。（編輯：郭無患）1130410