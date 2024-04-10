防堵性犯罪網站「創意私房」 數位部封網已無法連入

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（中央社記者蘇思云台北10日電）藝人黃子佼透過性犯罪網站「創意私房」持有兒少性影像惹議。數位部今天表示，晚間近6時30分已收到衛福部公文，TWNIC協調各網際網路接取服務提供者，已停止解析網域名稱。

不過，記者今天中午實測就已連不上創意私房網站，當時尚未啟動停止解析，業界分析，網站很可能已經先自行轉址，因此才會連不上去。

衛福部長薛瑞元今天表示，衛福部今天下午就發文給數位部，封鎖「創意私房」網站。依現行機制，數位部主管的財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）作為執行單位，並不會判斷網頁內容是否違法，若TWNIC接獲法院裁定、行政機關依法裁處的行政處分，或收到透過緊急案件機制申請的惡意網域時，可執行停止解析，避免民眾連接不法網站。

數位部今天晚間發布說明，數位部主管的TWNIC傍晚近6時30分收到衛福部公文，依據兒童及少年性剝削防制條例及性侵害犯罪防治法相關規定，要求網際網路接取服務提供者針對該犯罪網址執行網域停止解析措施。TWNIC收到公文後，隨即協調各網際網路接取服務提供者，停止解析該網域名稱。

TWNIC轉知各網際網路接取服務提供者停止解析網域，各業者執行速度不一，通常幾小時內，多數台灣的網路使用者就無法連上特定網域。不過，若民眾個人平板、電腦、手機裝置曾連上特定網域，但設備未清除Cookie，也可能導致同家業者，不同人連線出現差異的狀況。（編輯：楊凱翔）1130410