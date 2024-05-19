輸液大廠遭關廠 衛福部將邀業者討論價格擴產能

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（中央社記者曾以寧台北19日電）永豐化學工業股份有限公司生產的輸液市占率達7成，因違規遭勒令關廠，藥界擔憂釀開刀及住院危機。衛福部食藥署、健保署明天將分別召開會議，討論價格並請國內業者擴大產能。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，近期因嚴重違反PIC/S GMP，遭勒令關廠，中華民國藥師公會全國聯合會昨天發布新聞稿示警，恐釀各大醫院開刀、住院停擺危機。

衛生福利部長薛瑞元今天接受媒體電訪表示，除了永豐外，將與其他還有藥證的藥廠及可專案輸入等業者，開會討論是否可以增加產能，以及相關健保核價問題。

明天即將接任衛福部次長的林靜儀則在臉書表示，目前食藥署已進行控貨，避免囤量行為影響供應；除請其他合格廠商增加產能之外，同時已啟動專案由其他藥廠供貨。至於輸液價格，葡萄糖注射液今年4月已有調高藥價；是否未來藥價調整，會另案討論。

根據食藥署「西藥供應資訊平台」，目前國內南光化學、信東生技、台灣大塚、台裕化學、濟生醫藥等5廠商可提供替代藥品。

食藥署副署長王德原接受媒體電訪指出，軟袋500ml裝葡萄糖注射液50%部分，永豐內部庫存也還有3到6個月；明天將與藥廠開會，盼請國產業者盡可能擴大產能，但因可能涉及調動產線，因此還需要進一步討論。

健保署副署長龐一鳴則說，不論永豐、其他廠商或醫院都還有輸液庫存，目前沒有斷貨之虞，但是出於防患未然，明天將與相關製造廠商討論，盼談妥互相同意的價格。至於是否會提高健保價格，龐一鳴僅表示：「保留、營業秘密。」

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藥師公會全聯會理事長黃金舜接受媒體電訪提及，這次缺藥狀況，就是因為台灣自2013年實施藥品費用支出目標制（DET），年年「砍藥價」，結果部分藥品核價過低，藥廠即使持有藥證也不願生產。

對於DET制度，龐一鳴表示，本來就有與藥師公會討論，上週也召開相關會議，現階段仍在蒐集各方意見，預計今年中就會針對「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」、「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」2項辦法，提出修改草案。（編輯：管中維）1130519