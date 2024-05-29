輸液專案進口 健保共擬會同意2至3倍價格支付

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）因應輸液大廠永豐化學工業公司暫停生產，健保共擬會今天同意啟動緊急專案進口，第1批預計6月10日前到貨。由食藥署評估專案期長短，健保在專案期間將以平時價格2至3倍支付。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，近期因嚴重違反PIC/S GMP，加上許可證到期，獲展延之前不得製造。衛生福利部食品藥物管理署日前預估，統一以500cc單位換算，永豐的月供應量為196萬袋，初步推估6月約有110萬袋缺口，7月起則每個月須補足150萬袋。

據藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議臨時會結論，生理食鹽水輸注液及0.9%沖洗液納入支付品項及議價結果，「NaCl 0.9%注射液500mL」每袋新台幣56至73元、「NaCl 0.9%注射液1000mL」每袋99至119元、「NaCl 0.9%沖洗液500mL」每袋約44元、「NaCl 0.9%沖洗液3000mL」每袋約246元。

衛生福利部中央健康保險署副署長龐一鳴今天告訴中央社記者，這次共擬會同意的輸液專案價格約是平時的2至3倍，後續將由食藥署視輸液實際使用情形，評估、決定專案進口輸液期程長短，但健保署承諾只要是在專案期間的專案進口輸液都會是這個金額支付。

這次專案輸入的輸注液支付與付款作業方式，依據行政契約，由衛生福利部中央健康保險署與藥商進行核價，藥商提供販售資料給健保署；藥商與院所依照食藥署配送量提供藥品及付款，在健保規定之下，院所以新代碼費用申報，由健保署支付費用。（編輯：陳政偉）1130529