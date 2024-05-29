本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮自由行補助開放登記 6月起平日每房折1000假日500元
首頁 / 生活

衛福部：輸液專案進口 首批約20萬袋6/10前到貨

2024/5/29 18:28（5/29 19:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unslash圖庫）
示意圖。（圖取自Unslash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北29日電）因應輸液大廠永豐化學工業股份有限公司暫停生產，每月出現150萬袋缺口。衛生福利部次長林靜儀今天表示，已啟動緊急專案進口，第1批約20多萬袋預計6月10日前到貨。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，近期因嚴重違反PIC/S GMP，加上許可證到期，獲展延之前不得製造。衛生福利部食品藥物管理署日前預估，統一以500cc單位換算，永豐的月供應量為196萬袋，初步推估6月約有110萬袋缺口，7月起則每個月須補足150萬袋。

衛福部次長林靜儀今天在臉書（Facebook）公布最新進度，感謝健保署的共擬會委員們配合緊急措施，加開會議並同意啟動緊急專案進口。

林靜儀接受媒體電訪說明，順利的話，6月10日前會有第1批到貨、數量約20多萬袋，接下來將陸續到貨，銜接目前控管的永豐藥廠庫存輸液，會以週為單位追蹤進度，目前預計每週數量應該沒問題。

不過，她強調，仍將控管跟分配一段時間，另外有找到1公升包裝的貨源，規劃第2批進貨，正在處理中。

此外，她在臉書指出，後續檢討機制包括啟動盤點高風險藥廠管理負擔、建立醫療機構重要藥品衛材倉儲安全管理、藥品衛材原料管道安全性與風險分散以及建立戰備及緊急大量傷患藥品衛材安全盤點。（編輯：陳政偉）1130529

#林靜儀
#健保署
#衛福部
林靜儀
補教師稱「社運妹最好上」引撻伐 衛福部籲加強性平教育洗腎輸液大廠違規停產 林靜儀：已恢復產線
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.112
更多編輯台推薦新聞：