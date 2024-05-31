輸液大缺貨 林靜儀：高風險藥廠及早介入制度要檢討
2024/5/31 11:04（5/31 11:53 更新）
（中央社記者林敬殷台北31日電）全台輸液大缺貨，衛福部次長林靜儀今天表示，衛福部未來會檢討制度，避免寡占，或過去在查廠紀錄曾經有嚴重缺失的高風險藥廠，可能要比較及早介入，這些事情是未來要處理的。
行政院長卓榮泰今天率領各部會赴立法院進行施政報告並備質詢，林靜儀在會前受訪時做上述表示。
國內輸液大廠、每月生理食鹽水產能約196萬瓶、市占率高達7成的永豐化學公司，因違反藥事法PIC／S GMP相關規定暫停生產，造成國內生理食鹽水供應短缺。健保共擬會5月29日同意啟動緊急專案進口，第一批預計6月10日前到貨。由食藥署評估專案期長短，健保在專案期間將以平時價格2至3倍支付。
林靜儀今天在立法院受訪時表示，衛福部未來會檢討制度，避免寡占，或是高風險藥廠，也就是過去查廠紀錄曾經有嚴重缺失的藥廠，未來可能要比較及早介入，這些事情是未來要處理的。
至於立法院日前通過藍白立委聯手力推的立法院職權行使法修正案，在野黨立委誓言要查疫苗採購，林靜儀說，先前衛福部對於立法院索取疫苗採購資料，立委都可以調閱，且疫苗採購合約之前也都公開過，衛福部前部長陳時中有被質疑過，或是被提告，後來證明沒有問題，她相信衛福部人員在流程是沒有問題的。（編輯：蘇志宗）1130531
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