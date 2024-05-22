輸液2管道增供 食藥署：大包裝注射生理食鹽水缺到10月

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）輸液大廠永豐化學工業股份有限公司因違規遭勒令關廠。食藥署今天公布最新進度，經協調其他廠商增產、國外專案輸入雙管齊下，評估僅大包裝注射用生理食鹽水將缺到10月。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，近期因嚴重違反PIC/S GMP，遭勒令關廠。中華民國藥師公會全國聯合會日前示警，恐釀各大醫院開刀、住院停擺危機。

衛生福利部食品藥物管理署20日召開臨時記者會說明，據食藥署統計，永豐生產的輸液，其中14項有其他合格藥廠生產，已要求增加生產，另外7項有3家業者表達專案進口意願，將從包括日本等國家進口；至於4項無其他替代品的藥品，預估至少還有3個月庫存。

當時提到，最吃緊的的2個品項為沖洗和注射用生理食鹽水，已請合格廠商增產，並啟動徵求專案進口或製造。

食藥署副署長王德原今天接受媒體電訪說明最新進度，沖洗用生理食鹽水部分，因永豐仍有庫存，加上替代藥品的合格廠商已開始調整產線，到6月可逐步滿足需求。

至於大包裝的注射用生理食鹽水，王德原坦言，統一以500cc單位換算，永豐的月供應量為196萬袋，初步推估6月約有110萬袋缺口，7月起則每個月需補足150萬袋。

王德原表示，永豐的庫存到6月中旬後就會陸續用完，其他合格廠商正協助持續增產，加上專案輸入部分，已有業者表達意願，若能順利在近期核發許可並進貨，大概到6月底的用量都沒有問題。

7月後，王德原說，勞動部已放寬多家特定合格廠商加班工時限制，可望進一步擴大產能，但仍須仰賴專案輸入，直到永豐完成缺失修正恢復供應，因為就算有業者願意增加產線，從購買設備到聘人也需要半年時間。

這一波大包裝注射用生理食鹽水供貨吃緊狀態，食藥署預估可能持續到10月。王德原重申，未來只要國內廠商增產或永豐缺失修正合格，一切就能恢復正常，而食藥署未來也將針對這一類寡占產品，著重市場重新分配，避免再出現類似問題。（編輯：管中維）1130522