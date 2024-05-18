輸液缺貨大醫院有庫存 中小型醫院憂可能最早斷貨

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）輸液大廠違規遭關廠，藥界憂釀開刀危機。台大醫院、北榮等今天都說仍有庫存，相關手術或療程暫不受影響，會持續調度；中小醫院卻喊苦，擔心可能最早被斷貨，因藥品優先供應大型醫院。

永豐化學工業股份有限公司所生產輸液市占率達7成，因嚴重違規遭勒令關廠。雖然衛生福利部食品藥物管理署今天說，目前庫存可用到6月，已協調其他藥廠增加產能，並徵求專案製造輸入，但仍引發藥界擔憂釀開刀、住院停擺危機，還點名連台大、北榮等醫院，都面臨到貨不足的窘境。

對於輸液短缺議題，台北榮總醫院院長陳威明接受媒體電訪時數度強調，北榮安全存量在2週以上，照常服務病人，沒有任何限制，甚至只有少數管理階層知道，以免引起醫院同仁恐慌，而且北榮身為國家醫院，「怎麼可以不安全」；政府已在關切，他抱持審慎樂觀的態度，認為一定會處理好。

林口長庚醫院院長陳建宗也說，目前沒收到特別警訊提醒安全庫存量不足，透析或手術排程一切正常，「請大家不要擔心」，雖然傳出這樣的消息會讓人恐慌，現在院內就是按照平常方式節約，如同水庫就算7、8成滿也是要節約用水的概念，該用的就用。

台大醫院藥劑部主任黃織芬指出，最重要的是何時恢復穩定供貨，輸液替代廠商在台灣有好幾家，1家出了問題，確實供貨會比較吃緊，正積極聯繫中，且仍有一定庫存量，努力調度各種大小包裝分配使用，近日包括手術排程等都不會受到影響。

相較於大型醫院，台灣社區醫院協會理事長朱益宏直呼，對中小型醫院的衝擊「很嚴重」，永豐是全台最大供應商，他任職的醫院2、3週前就被告知，永豐將暫停供貨。

朱益宏表示，過去僅有遭遇缺某款藥物，但都有替代藥品，這次是第一次遇到輸液出現缺藥問題，而且該廠商規格特殊，包含軟袋形式非塑膠瓶、大容量等，其它家沒有類似的產品。

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就朱益宏所知，不僅生理食鹽水，還有無菌沖洗液都缺，包含腹腔鏡手術、一般手術都會用到，只剩下一週的用量，若情況在本週沒有獲得解決，恐怕後續就沒辦法動手術，另外接獲反映洗腎病人也受影響。

朱益宏指出，雖然醫院內現行相關治療沒有延後排程，以病人情況為優先，但院內藥局接獲訊息指廠商手頭上製造完的產品，可能優先提供大型醫院，地區醫院只能盡量調貨，無法保證供應，換言之，中小型醫院可能最早被斷貨；食藥署允諾協助媒合廠商，實際情況還要追蹤。（編輯：陳政偉）1130518