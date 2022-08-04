更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性
政治

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習
生活

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
裴洛西不畏北京威脅歷史性訪台 推特上傳影片回顧
首頁 / 生活

永豐萬博黴素懸液用粉主成分趨近下限 回收960瓶

2022/8/4 12:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北4日電）食藥署今天公布，永豐化學生產處方用藥「永豐萬博黴素懸液用粉（安莫西林）」，效期未到但主成分含量已趨近規格下限，將於8月22日前回收960瓶，有疑慮者應儘速回診諮詢醫師。

衛生福利部食品藥物管理署今天下午公布最新藥品回收警訊，永豐化學工業股份有限公司所生產的「"永豐 "萬博黴素懸液用粉（安莫西林）AMOLIN POWDER FOR ORAL SUSPENSION（AMOXICILLIN）」，產品含量測定結果趨近規格下限，即起回收下架。

食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，萬博黴素懸液用粉為處方用藥，主要適應症為葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起的感染症，去年健保申報量1萬8000瓶。

洪國登表示，此藥品的主成分含量須介於90%至110%，廠商在進行安定性試驗時，發現批號510M14B效期仍有1年，主成分含量已接近規格下限，業者自行評估後，決定回收下架960瓶。

洪國登說，廠商應於8月22日前完成回收作業，並同時繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，否則可依藥事法處以新台幣20萬以上、500萬以下罰鍰。（編輯：陳政偉）1110804

洪國登
青光眼藥水原料藥不純物超標 未在台灣使用 「適脈旺糖衣錠10毫克」變色 8/12前回收23萬粒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族