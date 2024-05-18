輸液大廠違規遭勒令關廠 食藥署：庫存可用到6月

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）永豐化學工業股份所生產輸液市占率達7成，因嚴重違規遭勒令關廠，藥界擔憂釀開刀、住院危機。食藥署說，目前庫存可用到6月，已協調其他藥廠增加產能，並徵求專案製造輸入。

中華民國藥師公會全國聯合會今天發布新聞稿指出，用於各類手術、俗稱俗稱「洗腎」的透析，及民眾住院皆必須的生理食鹽水、葡萄糖等部分輸液竟出現缺藥，釀各大醫院開刀、住院現停擺危機。

藥師公會全聯會理事長黃金舜接受媒體電訪指出，4月底接獲多家醫院反映，經詢問食藥署，原來是永豐化學工業股份有限公司數據造假，且違反藥品優良製造規範（PIC/S GMP），遭食藥署勒令關廠，但其生產部分藥物占國內市場高達7成。

「永豐生產的生理食鹽水、滅菌液、葡萄糖液等，都是特殊規格包裝。」黃金舜解釋，包括台大、北榮等公立醫院與藥廠間簽有合約，都面臨叫不滿窘境，例如叫10箱只來2箱，後續到貨遙遙無期，更何況其他沒有合約規範的小型醫療院所。

有關藥師公會全聯會疾呼政府應正視輸液缺藥問題，衛福部食品藥物管理署副署長王德原說明，今年初陸續展開廠商申請許可證展延稽查，發現永豐化學工業股份有限公司嚴重違反PIC/S GMP。

王德原表示，除要求修正相關缺失，加上永豐的製造效期許可只到今年5月10日，在改善完成並經食藥署檢查、同意展延製造許可前，不得生產藥品；庫存產品均有進行回溯稽查，若發現問題會要求回收。

此外，王德原強調，因許可證到期前，藥廠仍持續生產，當時食藥署派員到場監造，確認所生產的藥品品質沒有問題。

食藥署預估，目前整體庫存量約可供應至6月。王德原表示，確實會有供應吃緊的狀況，已協調國內其他藥廠增加產能，考慮廠商若調整產線，需要先完成測試評估，現在作法是請國內藥廠就可供應的規格，盡量擴充生產，並請醫療院所配合調整使用習慣。

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王德原說，若仍有短缺疑慮的品項，正啟動公開徵求專案製造或輸入，已有業者陸續提出申請；同時在西藥供應平台上公布替代藥品資訊，醫療機構有疑慮可到供應平台通報，將安排專人對接。

另一方面，黃金舜提到，這次缺藥反映的是健保核定藥價制度下，所產生的系統性問題，應儘速實施藥費獨立總額制度，讓醫、藥費用脫鉤，使藥品有合理健保價格，保障攸關國人生命、健康「有藥用」的權益。（編輯：李亨山）1130518