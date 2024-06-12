專案進口紓解輸液缺 2批逾31萬袋本週內抵台

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）因應永豐化學暫停生產導致大量輸液缺口，衛生福利部緊急啟動專案輸入，首批10萬袋輸液預計今天晚間到港，第2批21.6萬袋則將在15日晚間運抵台灣，將持續逐批到貨。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，近期因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，衛生福利部日前預估輸液供應將一路短缺到10月，統一以500cc單位換算，6月約有110萬袋缺口，7月起則每個月須補足150萬袋。

除協調國內其他廠商專案製造增加產能，衛福部並啟動專案進口，衛福部政務次長林靜儀今天在食藥署例行記者會中說明最新進度，首批10萬袋來自馬來西亞的生理食鹽水正在船運中，將在晚間抵達台北港，第2批21.6萬袋則是從越南進口，預計15日晚間抵達台灣，從本週起逐批陸續到貨，只要有貨上船就會對外公布。

食藥署長吳秀梅說明，目前共6家國內藥廠投入增加產能，專案輸入共7家藥商協助；進口數量會隨國內產能提升滾動式調整，最重要是確保醫療院所的使用量都足夠。

外界關注永豐化學何時能恢復生產，吳秀梅坦言，「到今年底恐怕都沒有辦法恢復生產」，永豐缺失非常多，從重度、中度到輕度，當時稽查統計有63項，目前業者提的改善報告還不夠，在恢復生產前，食藥署一定會去複查，看真正執行的情形，包括軟體、硬體、人員訓練和操作等。

另外，林靜儀也透露，未來也會和國內合格廠商討論是否要加開生產線，今年8月份會再請國內合格廠商提供成本，進一步在健保署的共擬會議討論是不是需要調整給付價錢。

食藥署表示，目前已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，供醫療機構於無法購得藥品時，可至該平台通報，將安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商供應，據統計，截至6月11日，計296間醫院及診所通報，共媒合544件。（編輯：陳政偉）1130612