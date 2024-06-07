專案進口加增產 挹注3億元紓解輸液缺口

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）因應輸液大廠永豐化學工業公司暫停生產，健保共擬會今天通過緊急生產專案價格，初估多支出新台幣5000萬元，加上專案進口約需2.5億元，暫定5個月內將挹注3億元紓解輸液缺口。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，近期因嚴重違反PIC/S GMP，加上許可證到期，獲展延之前不得製造。衛生福利部食品藥物管理署日前預估，統一以500cc單位換算，永豐的月供應量為196萬袋，初步推估6月約有110萬袋缺口，7月起則每個月須補足150萬袋。

繼日前通過國外專案進口的藥價加成之後，中央健康保險署今天上午再度召開臨時的藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，針對國內增產部分也通過加成給付。

健保署長石崇良中午接受媒體聯訪說明，儘管生理食鹽水等輸液不是難以生產的藥品，卻是基礎日常所需，依據食藥署推估，扣除掉專案進口的量，還需要國內其他藥廠協助增產。

石崇良表示，這1波最缺的是500cc以上大包裝，又分成注射液及沖洗液，按容量共5種規格，包括注射液（500cc、1000cc、1500cc）、沖洗液（500cc、1000cc）。

由於每家廠商生產規格不同，石崇良說明，生產成本也不一樣，總計13種品項調整成專案價格，預計增產500萬袋；以500cc的注射液為例，原本健保給付藥價為25元，此次調高為30至35元。

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石崇良表示，補貼價格提高之後，健保財務影響評估，約多支出5000萬元，若加上先前通過的專案進口400萬袋，因有貨櫃及運輸成本等因素，核價一舉提高到60至70元，預估花費2.5億元，專案核價總支出將達到3億元。

專案核價初步規劃實施期間為6月到10月，石崇良強調，會議中有3個但書，一是必須配合食藥署調度、不准囤貨；二是不能有價差，因健保核價短期提高，只是貼補業者臨時增加產線的相關成本；三是根據食藥署評估來決定終止時間，隨時回復到合約價，重回由醫院自行與藥廠議價的正常方式。（編輯：管中維）1130607