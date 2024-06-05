輸液短缺 健保署7日將與5業者研商加價趕工

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（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北5日電）因應輸液大廠永豐化學工業股份有限公司暫停生產，每月出現150萬袋缺口。衛福部健保署今天表示，7日將與國內廠商討論專案加班生產的健保核價，預計實施至10月。

國內輸液大廠、每月生理食鹽水產能約196萬瓶、市占率高達7成的永豐化學公司，因違反藥事法PIC／S GMP相關規定暫停生產，造成國內生理食鹽水供應短缺。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午邀衛生福利部就「2024年我國參與世界衛生大會（WHA）之經過、檢討與展望」進行專題報告，並備詢。

中央健康保險署長石崇良出席並接受媒體聯訪表示，因專案進口較為緊急，上週已先與4家進口業者開會討論專案進口價；並將於7日與5家國內廠商討論加班生產的專案核價，會後立即公告適用。

石崇良說明，廠商加班生產可能要增設新產線，或擴增原有產線，成本會較高，因此將與廠商討論增產的重新核價，並預計實施到10月；至於後續長期藥價，因成本不同，因此將在8月健保共擬會討論決定，自10月起生效，銜接增產專案。

媒體詢問，專案核價高於目前藥價，是否擔憂有廠商延後出貨以賺取價差。石崇良表示，產線擴增沒有那麼快，現階段仍是以庫存在控制下出貨。

進口部分，衛福部日前表示，健保共擬會5月29日同意啟動緊急專案進口，第一批約20萬袋、預計6月10日前到貨。由食藥署評估專案期長短，健保在專案期間將以平時價格2至3倍支付。（編輯：陳清芳）1130605