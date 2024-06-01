立委提長輩免繳 健保署：年輕人像1隻鵝被拔2次毛

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（中央社記者曾以寧台北1日電）藍白立委提修法，擬由中央補助長輩健保費。健保署長石崇良說，此提案會使健保基金每年短少新台幣400億元，費率上調頻率恐增，加上補助來源仍是稅收，會讓年輕人像1隻鵝被拔2次毛。

有鑑於各縣市補助老人健保費標準不一，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團及部分在野黨立委提出老人福利法修正草案，增訂中央主管機關補助老人健保費規定，明定最近一年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅率未達20%者，由中央主管機關補助。

衛福部日前表示，補助金額估預算至少為359億元，將優先研議弱勢老人健保補助。

石崇良今天出席衛生福利部「世衛行動團返國記者會」，並在會後接受媒體聯訪表示，這件事要分2部分來說。以健保精神「量能負擔」來說，有收入、有能力，就應該貢獻出自己一份保費，達到互助目的。

從財務面來看，石崇良說明，目前健保法規定「政府每年度負擔保險之總經費，不得少於每年度保險經費扣除法定收入後金額之36%」，但若65歲以上長輩保費也算入政府補助，就會排擠原先公務預算挹注的金額，影響健保實質收入。

以去年資料來算，石崇良指出，若僅補助中低收入戶長輩，會造成健保基金每年短少約新台幣18億元，影響最小，且因為是保護真正的弱勢者，理論上最合適，有些縣市政府也已經在做；但若所得稅收20%以下長輩補助來算，健保基金可能每年短少400億元左右。

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石崇良說，加上未來老人人口比例越來越高，減少的部分就會越來越多、但健保使用又會增加，就可能讓費率上調頻率上升，增加年輕世代負擔，造成世代間公平性問題；何況補助來源仍是稅收，也是同一批人在負擔，「就好像1隻鵝被拔兩次毛」，需要好好考慮。

若今年通過，是否會明年就要調漲保費，石崇良說明，需要視健保總額費率成長多少、安全準備金是否夠1個月來決定，並以繳費人口計算費率調整幅度。他指出，台灣健保選擇採用社會保險制度，而非用稅收支撐，應該維持獨立專款專用的概念，讓財務永續，會比較好。（編輯：李亨山）1130601