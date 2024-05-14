國衛院本土基因數據庫 助癌症精準醫療新藥研發

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（中央社記者曾以寧台北14日電）癌症精準醫療發展需要次世代基因定序（NGS）助攻。國衛院建立生物資料庫整合平台，並建立台灣首個本土臨床基因組數據庫，已收錄近2000筆資料，為研究與新藥開發提供資源。

國家衛生研究院與5家國際藥廠、17家醫院合作，自2019年成立「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台示範計畫」，並建立台灣首個本土臨床基因組數據庫（Clinical-Genomic Database，CGDB）。

國衛院院長司徒惠康今天在「示範計畫領航、健保給付接棒—開創癌症精準醫療新紀元」記者會上說明，目前已有36家人體生物資料庫參與此項計畫，包含31家醫療院所，國衛院、中央研究院、血液基金會等3家研究機構，及台南市政府和台大腦庫等，是台灣最寶貴且過去從未達成的生醫大數據。

司徒惠康指出，平台透過單一窗口、統一處理流程，方便各界申請；截至今年5月已收案將近2000例，包含肺癌及胰臟癌、胃癌、食道癌、膽管癌、膽囊癌等5種消化道癌症，盼透過國家及整合平台，將真實世界生物資訊，提供給更多產、官、學、研、醫單位，作為藥物研發、藥品上市登記及健保給付評估的依據。

衛福部健保署長石崇良說，過往臨床研究檢體只能保存在各自冰箱，國內2010年通過「人體生物資料庫管理條例」，將個別冰箱整合為各醫院的檢體庫，但產出研究貢獻仍有限，因此2019年再成立人體生物資料庫整合平台，檢體仍由各醫院管理，但有標準化資料品質與格式，且研究者可透過單一窗口申請，已是台灣最完整的生物資料庫。

今年5月1日起19種癌症NGS納入健保給付，石崇良說，未來將收納2種資料，其中臨床上會使用、醫師可直接閱讀的書面資料，會放在患者健康存摺或健保署資料庫，病人到不同醫院時不用再重複檢查；至於原始資料，則將存放於國家生物資料庫，可做為健保給付依據、給付效益評估，甚至後續新藥研發或檢測方式開發等研究的重要材料。

健保NGS專家小組召集人、台大醫院癌醫中心分院院長楊志新則表示，過去NGS沒有健保給付，患者可能因缺乏關鍵資訊，導致無法接受治療；如今納入健保給付，醫師得以做出更全面的臨床決策，大幅改善患者治療效果與生活品質，並降低無效用藥，有效運用健保資源。（編輯：管中維）1130514