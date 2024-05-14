補充保費擬調漲 健保署：520後討論

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（中央社記者曾以寧台北14日電）醫界喊出保障健保點值，財源受到關注。衛福部健保署長石崇良今天說，現行健保補充保費費率低於一般保費，基於公平性原則，擬調漲補充保費，將於新政府上路後討論。

現行健保保費繳納分為一般保費及補充保費，其中一般保費是以經常性薪資計收，保險費率為5.17%；補充保費則包含高額獎金、兼差薪資所得、執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等6類，費率為2.11%。

石崇良出席「示範計畫領航、健保給付接棒—開創癌症精準醫療新紀元」記者會，會後接媒體表示，二代健保在開始時，就設定一般保費與補充保費費率脫鉤，之後再依一般保費成長率調整補充保費，造成現在2種費率間已有明顯差異。

石崇良說，基於相同收入應該繳納相同健保費的公平性原則，確實應該重新思考補充保費的設定方式，補充保費6類中，有的偏向普通所得、有些偏向資本利得，因此有的可能會下降、有的可能會增加；例如股利收入僅繳納2%，就應該要有所討論，希望有能力的人多繳一些，資本利得費率不應該低於一般保費費率。

現行補充保費計算，單次以新台幣1000萬元為上限，若超額則以1000萬元計。石崇良說，近年單次超過1000萬元的情況增加，因此也許要再往上提高；相關調整應該會在520新政府上任後再行討論。

總統當選人賴清德日前喊出規劃百億癌症新藥基金，將專注在運用新興科技治療癌症病人。對此，石崇良說，520新政府上任之後就會有更新進度，屆時會再對外報告。

世界衛生大會（WHA）即將舉行，這次行動團發言人將由石崇良擔任。他表示，這次大會將討論疫後提升全球公共衛生網絡韌性，行動團除依傳統會分享永續發展相關主題之外，也會藉此機會舉辦周邊活動；至於雙邊或多邊會談，則持續接洽中。（編輯：管中維）1130514