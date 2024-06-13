健保署攜手Google 推動糖尿病疾病風險AI模型

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（中央社記者曾以寧台北13日電）健保署與Google展開5年期合作，啟動AI醫療照護研究計畫，首波以國內200萬名糖尿病患資料，建構疾病風險分級及預測模型。這是Google全球首次與國家層級在健康領域展開合作。

衛生福利部中央健康保險署今天宣布，與Google展開為期5年的合作計畫，借助Google Cloud強大多元AI功能與Google Health臨床專業知識，啟動慢性病風險管理「AI醫療照護研究計畫」，以利結合「大家醫計畫」。

健保署長石崇良指出，將以單項疾病負擔佔比最高、達6%的糖尿病優先試行，以全台200萬名患者診斷與檢驗等資料基礎，建構疾病風險分級、開發預測的AI模型，助預防腦中風、心肌梗塞等併發症；過程中資料都會匿名處理，並且沒有其他人可以使用。

崇良指出，透過合作期待完成3件事，包含借重Google專業和國家衛生研究院，發展慢性病風險預測AI模型；將模型運算結果回饋給醫療院所和民眾，讓醫療端精準掌握病人狀態，民眾可掌握自身健康，調整生活型態；政策端了解患者風險級數與治療成效，落實分級醫療。

Google Cloud北亞區董事總經理李孔源指出，這是Google首次與國家政府層級在健康領域展開合作，讓大型語言模型在醫療方面的計算落地。

Google Health健康戰略解決方案總經理麥唐諾（Amy McDonough）表示，將利用AI數據管理能力打造客製化模型，有助健保署了解並主動管理第二型糖尿病患者，不僅有助轉介患者到醫療院所，以利提早介入，也可將穿戴式裝置連結數位健康方案，讓醫師了解病患日常生活行為，提升健康管理成效。

石崇良說，造成民眾死亡和失能的疾病中，最值得注意的就是癌症和慢性病，糖尿病是慢性病之最，慢性病防治不易，要改善三高和生活型態，必須改變照顧模式，從以疾病為主轉向整合性健康管理，健保今年推出「大家醫計畫」，從診所到醫院為患者提供全人健康照顧。

衛福部國家衛生研究院長司徒惠康指出，台灣即將邁入超高齡社會，國衛院雖從2008年開始建立高齡長者健康追蹤研究，但苦於沒有更好的分析工具，相信透過這項合作，能讓雲端運算工具，真正落地造福人民健康。（編輯：陳清芳）1130613