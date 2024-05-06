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醫界籲健保支付改目標制 公務預算補齊缺口

2024/5/6 11:46（5/6 12:59 更新）
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國民黨立委陳菁徽（右3）與醫界團體6日在立法院舉行記者會，高呼健保點值1點1元、人民健康不打折等口號，表達訴求。中央社記者謝佳璋攝 113年5月6日
國民黨立委陳菁徽（右3）與醫界團體6日在立法院舉行記者會，高呼健保點值1點1元、人民健康不打折等口號，表達訴求。中央社記者謝佳璋攝 113年5月6日
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（中央社記者陳婕翎台北6日電）健保總額事先匡列預算金額，醫療超量會稀釋點值，醫界代表強調，並未要求廢除總額制走回論量計酬老路，呼籲改支付目標制，由公務預算補齊需求與預算缺口，不讓健康台灣被打折。

立法院衛環委員會2日審查全民健康保險法修正草案，在野黨立委力促健保點值每點新台幣1元，要求超過總額由中央主管機關編列預算或由公務預算支應補齊，初審無共識送交協商。立法院社福及衛環委員會今天舉行健保點值修法公聽會。

醫界要求健保點數由支出上限制改目標制度，意指當年度總額預算必須保障1點1元，當醫療超量，為了避免稀釋點值，由政府編列公務誤算補齊，以超出部分採「打折」給付作為配套，醫界初估增加預算約600億元，比政府預估的700億至1000億元較少。

代表8大醫事團體出席的台灣醫務管理學會理事長洪子仁在公聽會前記者會提到，「走老路到不了新地方」，總額實施20多年，醫療需求與預算缺口差額，多年由醫療機構自行承擔，台灣平均餘命等指標都不比鄰近的日韓，醫療財務韌性充足，才有機會提升民眾健康，達標健康台灣。

洪子仁表示，健保點數目標制度非破壞、廢除總額，不會有外界擔憂走回論量計酬老路、醫院衝量狀況。若健保點值穩定，多家醫療機構承諾為醫事人員加薪優先，甚至增幅最高有望達到2成左右，改善醫事人員待遇、優化台灣醫療產業。

台灣醫院協會理事長李飛鵬說，隨人口變化，台灣老人越來越多、醫療新藥新科技導入，醫療支出增加，在健保署制訂的攤扣、核刪規定之下，醫院經營變困難、醫護人員因薪水不足而大量出走，「不斷關病床的醫院要如何支持下去」，公務預算類似預備金概念，才能讓醫院繼續經營。

醫界出身的國民黨立法委員陳菁徽說，台灣醫療慘況已退無可退，醫護大量出走，醫院只能關病房，急診擠滿等不到病床的患者。這是健保打折難有合理薪資、血汗醫護被壓榨的結果，若健保點值不改革，無法替醫療環境打強心針，人力持續流失，台灣恐難面對高齡化衝擊。

台灣大學公共衛生學院長鄭守夏點出保障健保點值是讓醫院繼續經營，不一定可改善台灣平均餘命。若能確保包裹式給付等配套完善，總額廢除可被討論，改為目標制同樣有可行性，目前先進國家致力避免醫療支付占比增加太快，即使台灣調整太慢，仍需設定目標，以免衝量膨脹過快。（編輯：李亨山）1130506

#立法院衛環委員會
#洪子仁
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