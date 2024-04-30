偏鄉醫院如燈塔賠錢不能倒 健保總額擬列專款支持

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）偏鄉離島醫療院所如燈塔照亮當地居民健康，最新公布111年醫院財報中不少偏鄉醫院出現短絀，健保署將列出不能倒的「燈塔醫院」名單，總額擬列專款支持，最快今年下半年上路。

衛生福利部中央健康保險署今天公布111年醫療院所財報，虧錢名單有門諾醫院壽豐分院、衛福部立金門醫院、玉里慈濟醫院、雲林長庚等，這些被視為醫療資源較不充沛地區的醫院都是111年整體收支短絀金額前10大機構，外界擔憂這些醫院若經營慘澹倒閉，恐衝擊當地民眾健康。

健保署醫務管理組長劉林義今天下午向媒體說明，健保已經著手展開對於偏遠地區醫院支持策略，將補助離島5家醫院，分別為金門馬祖各1家醫院、澎湖3家醫院，將住院案件支付加成，支付點數加計30%，新制將於今年5月上路，強化地方醫療。

另外，健保署將列出不能倒「燈塔醫院」名單，提供補助方案，劉林義表示，預計以偏遠地區或離島地區只有1家醫院為條件找出「燈塔醫院」，現在已經在跟醫界與健保會討論，研擬從健保總額列出專款支持經營不易的「燈塔醫院」，力拚今年下半年訂出方案、盡快上路。

長庚行政中心執行長游進邦表示，雲林長庚醫院虧損新台幣0.26億元，醫院位在麥寮鄉，地處偏鄉，當地住民人口少，但醫院內部設備器材、醫護人力仍然不能馬虎，偏鄉醫院經營不容易，對雲林長庚醫院虧損並不意外，「但我們還是會以照顧當地民眾為首要任務。」

至於作為虧損金額居冠、年短絀1.15億元的新北市立土城醫院，委託長庚醫療興建經營，游進邦解釋，由於土城醫院仍屬於新設立醫院，距今大約僅開幕3年多，新醫院設立所投入的成本都還在折舊階段，所以成本相對較高。

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最虧錢與最賺錢的醫院都是長庚體系，111年最賺錢的是林口長庚醫院93.93億元，比110年的34.79億元增加明顯，游進邦說，這個結果和往年一樣，醫院盈餘名列前茅都與業外收入有關，尤其股票收入挹注，受經濟循環好壞影響，非醫界控制，強調不會虧待醫護，維持每年調薪。

劉林義表示，111年醫院財報排名當中，不論是林口長庚醫院整體收入大幅增加，或義大醫院短短1年就從賺錢第5名變成虧錢第2名，都與投資、股利等有關，非醫務本業的利益，屬於資本利得，較不方便由健保署官方出面說明。（編輯：陳政偉）1130430