在野力促健保點值修法 立院初審無共識送交協商

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（中央社記者郭建伸台北2日電）立法院衛環委員會今天審查全民健康保險法修正草案，在野黨立委力促健保點值每點1元，儘管衛福部與民進黨立委態度保留，但藍綠有共識先送出委員會。擔任召委的國民黨立委王育敏裁示，全案交由黨團協商。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查國民黨團及國民黨立委王育敏、蘇清泉提出的「全民健康保險法」第62條條文修正草案。

國民黨團與王育敏所提修正草案明定，醫療服務每點平均點值不得低於0.95元，若超過每年度醫療給付費用總額部分，由中央主管機關編列預算支應。至於蘇清泉提出的修正草案，則明定若每點費用低於1元時，由政府公務預算補足至1元。

蘇清泉表示，2024年總統大選3位總統候選人都曾提出健保點值朝0.95元以上邁進，在場應該沒有立委反駁，目前台灣醫療品質下降，平均餘命輸給日、韓、香港、澳門、新加坡，這是必須嚴肅討論議題。

蘇清泉也說， 他認為若此案沒有先送出委員會，衛福部就不會有壓力，恐怕就會一直拖，建議先把3個提案送出委員會，未來再排公聽會凝聚共識。

面對在野黨立委力促健保點值朝每點1元修法，衛福部長薛瑞元今天在委員會多次重申，若是每點0.95元，一年預算需要新台幣700億元，若是每點1元，一年需要1150億元，若由既有健保財源支應，安全準備將低於1個月，屆時必須調整健保保費，且若修法通過沒有配套，可能健保2年就倒了。

民進黨立委楊曜表示，不論點值1元還是0.8元，他都反對，應該要先檢討健保保險費率，費率提高後總額變多，分配的金額就跟著提高，而不是以公務預算撥補。他強調，勞保已造成很大的財政黑洞，若健保也比照公務預算撥補，「到底合不合理？」

民進黨立委林淑芬表示，看病的總人口數越來越多，不可避免支出將持續擴大，應該先檢討健保總額，但直接在法律「定死」，可能失去彈性衍生排擠效果，這樣做法不明智。

民進黨立委黃秀芳表示，她同意健保應改革檢討並提升醫療品質，但這議題不是一個條文可以處理，下週她輪值委員會召委時將舉辦公聽會廣聽各界意見，她建議今天的條文連同附帶決議一併送協商。

雖然朝野對點值沒有交集，但都有共識先將草案送出委員會。委員會召委王育敏最後裁示，全案交由黨團協商。（編輯：林興盟）1130502