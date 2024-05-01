藍委提修勞基法 廢一例一休改週休二日

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（中央社記者王承中台北1日電）國民黨立委黃健豪今天表示，他已提案修改勞基法，廢止一例一休，全面推動週休二日，他知道這不是萬靈丹，但這是一個精神，也是進步的修法，當先進國家已在討論週休三日，台灣卻還在爭論一例一休還是週休二日好。

今天是五一勞動節，國民黨立委黃健豪、王育敏、林沛祥等人，今天在立法院國民黨團召開記者會，提案修勞基法，廢止現行的一例一休，全面推動週休二日。

黃健豪指出，台灣的勞動問題就是低薪、過勞，他提出週休二日的修法，他知道這不是萬靈丹，但這是一個精神，也是進步的修法，目的是希望勞工在1週辛勤工作5天後，能有完整2天的休息。目前台灣白領外流嚴重，1年至少流失30萬人到先進國家工作。而當這些先進國家已在討論週休三日，台灣卻還在爭論一例一休還是週休二日好。

黃健豪提到，他希望透過修法提升台灣的勞動環境，讓人才別再外流，並透過改善勞動環境，吸引國外優秀人才來台工作。目前法案已經過18位立委連署提案，希望草案能盡速付委，排審通過。

王育敏強調，她做為立法院社會福利及衛生環境委員會的召委，非常支持這樣的修法方向，在2018年一例一休勞基法修惡後，導致台灣勞權與勞動工時惡化，包含勞工可以合法連續工作12天、砍掉7天國定假日、加班上限從48小時變為54小時，導致台灣工時在國際上排名世界第6，比日韓還高。

王育敏談及，黃健豪提出這樣的修法草案，她非常贊成。當世界潮流趨勢，已經有國家開始週休三日，而台灣還繼續一例一休，台灣要進步，照顧好勞工，讓勞工有充分休息的權利，為台灣繼續打拚。

林沛祥透露，一例一休對台灣的國家競爭力有傷，當先進國家都在搶人才，台灣卻用法律壓榨人才，這次修法是要來保護占社會中多數的勞工階層，落實週休二日，希望讓勞工好好休息，提高工作品質，也希望資方給予更好的薪資。

媒體詢問，目前觀光業、服務業處於缺工狀態，如果真的實施週休二日恐引發產業界反彈，黃健豪回應，這是一個原則性的修法草案，後續還會跟產業界溝通，如同當年提出一例一休後，後續也會納入業界意見。（編輯：張若瑤）1130501