藍委擬廢一例一休 政院：應積極聆聽各界意見

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（中央社記者賴于榛台北2日電）國民黨立委近日針對勞基法提出修法草案，包含廢止一例一休、改善長工時等。行政院今天說，有注意相關修法草案引起國會、社會許多討論，希望修法過程能積極聆聽各界意見，完善修法。

國民黨立委牛煦庭、黃健豪等人近日針對勞基法提出修法草案，包含要求廢止一例一休、改善工時過長問題，還有勞工休假時若被緊急召回出勤，雇主須負擔召回的交通費等額外成本。另外，國民黨修法版本一度主張試用期薪水不得低於應聘工資80%，但因議論頻頻，已拿下適用期法制化條文。

對於在野黨欲修正勞基法，行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時表示，有注意到立委的修法草案引起立法院及社會不小討論，希望未來修法過程，可以積極聆聽各界意見，完善修法。

林子倫也強調，政府始終希望盡最大努力保障勞工，蔡政府2016年起連續8年調升基本工資，也通過最低工資法，並撥補共計新台幣2670億元希望維持勞保年金永續穩定，未來會持續精進各項政策，確保勞工獲得最好保障。（編輯：林淑媛）1130502