政院提修法 增進扣繳義務人權益保護

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（中央社記者賴于榛台北2日電）為優化扣繳制度，行政院會今天通過「所得稅法」部分條文修正草案，修正扣繳義務人範圍、延長非居住者扣繳稅款辦理期限與修正違章罰則，增進扣繳義務人權益保護。

行政院會今天通過財政部擬具的「所得稅法」部分條文修正草案，報告指出，為更符合行政法上義務的事責一致原則，疏緩辦理非居住者扣繳稅款作業負荷，並使稽徵機關得視違章情節輕重給予不同程度處罰，因此擬具「所得稅法」部分條文修正草案。

草案重點包含，修正扣繳義務人範圍，從給付所得的事業其負責人、機關團體其責應扣繳單位主管等自然人，改為事業、機關、團體等本身；增訂行政法人及受託人因管理或處分信託財產而給付扣繳範圍所得；以及增訂非居住者扣繳稅款的繳納、憑單申報及填發期限，遇連續3日以上國定假日，得延長5日。

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草案也修正未依限按實填報或填發憑單的處罰，由現行按給付金額或扣繳稅額「固定」金額或「固定」比率於上、下限金額內處罰，改為可視其「違章情節」於所訂的上、下限金額內處罰。

行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁會中表示，草案修正扣繳義務人範圍、延長非居住者扣繳稅款辦理期限與修正違章罰則，增進扣繳義務人的權益保護，優化扣繳制度，草案送立法院審議後，請財政部積極與立法院朝野各黨團溝通，盡早完成修法程序。（編輯：張若瑤）1130502