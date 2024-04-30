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陳建仁：政府將投入44億元 提升河川環境品質

2024/4/30 17:00（4/30 17:21 更新）
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行政院長陳建仁（前左2）30日在副院長鄭文燦（前左1）等人陪同下，前往桃園市龜山區視察「南崁溪氨氮削減設施興建工程」。（行政院提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月30日
行政院長陳建仁（前左2）30日在副院長鄭文燦（前左1）等人陪同下，前往桃園市龜山區視察「南崁溪氨氮削減設施興建工程」。（行政院提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月30日
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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）行政院長陳建仁今天表示，行政院已核定「永續水質推動計畫2.0－河川環境品質提升計畫」，將透過逾新台幣44億元預算，推動河川污染源頭削減、水體水質淨化及永續環境管理。

陳建仁在副院長鄭文燦、環境部長薛富盛、桃園市副市長蘇俊賓、市府環保局長陳世偉等人陪同下，今天到桃園市龜山區，視察「桃園市南崁溪氨氮削減設施興建工程」。

陳建仁致詞表示，南崁溪氨氮削減設施建置於地下，上方則作為停車場使用，不僅不影響環境美觀，同時活化空間提供多元服務，當中央跟地方政府能攜手合作，產官學能並肩向前行，在水質改善、環境保護及交通建設都會越來越好，聯合國在104年提出了17項永續發展目標，乾淨的水資源就是其中之一。

陳建仁說，國發會推動公共建設時，就把河川改善列為重點，除南崁溪外，桃園東門溪整治計畫正在辦理中，行政院已核定「永續水質推動計畫2.0－河川環境品質提升計畫」，從113至116年將透過逾新台幣44億元預算，推動河川上、中、下游河段的污染源頭削減、水體水質淨化及永續環境管理，進一步優化水環境。

鄭文燦表示，南崁溪是台灣首條實施銅離子排放總量管制的河川，透過重罰與企業自律雙管齊下，流域有包括機捷A7體育大學站污水處理系統、龜山水資源回收中心，以及北區水資源回收中心3個下水道系統，透過自然及生態工法整治有成，都是中央及地方持續共同努力推動河川治理工作。

蘇俊賓提到，18年前南崁溪嚴重污染河段一度高達40%，雖透過強力稽查於一年內降至29%，但透過稽查手段改善水質仍有其極限，因此與中央攜手推動污水下水道及河川水質改善工程，桃園市污水下水道接管率也從98年的2.6%提升至去年的24%，才得以將嚴重污染河段比例降至10%以下，設施正式運轉後相信能進一步改善南崁溪水質。

薛富盛表示，中央除補助南崁溪多項河川整治計畫，也不斷提升各污染防治技術，此工程採接觸曝氣氧化法，為國內水質整治首例，操作簡單且維護成本低、處理效率高，桃園市在人口持續移入、工廠迅速增加情形下，仍有效提升河川水質環境，是水污染環境整治重要典範。（編輯：李錫璋）1130430

行政院長陳建仁（右5）30日在副院長鄭文燦（右4）、發言人林子倫（右2）、環境部長薛富盛（右3）及桃園市環保局長陳世偉（左1）等人陪同下，視察「南崁溪氨氮削減設施興建工程」。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年4月30日
行政院長陳建仁（右5）30日在副院長鄭文燦（右4）、發言人林子倫（右2）、環境部長薛富盛（右3）及桃園市環保局長陳世偉（左1）等人陪同下，視察「南崁溪氨氮削減設施興建工程」。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年4月30日
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