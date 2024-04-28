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鄭成功中樞祭典 鄭文燦：先人努力造就台灣

2024/4/28 12:00（4/28 12:36 更新）
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明延平王鄭成功來台363週年中樞祭典28日在台南市延平郡王祠舉行，由行政院副院長鄭文燦（前右2）擔任主祭，台南市長黃偉哲（前右）等人陪祭。中央社記者楊思瑞攝 113年4月28日
明延平王鄭成功來台363週年中樞祭典28日在台南市延平郡王祠舉行，由行政院副院長鄭文燦（前右2）擔任主祭，台南市長黃偉哲（前右）等人陪祭。中央社記者楊思瑞攝 113年4月28日
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（中央社記者楊思瑞台南28日電）明延平王鄭成功來台363週年中樞祭典今天在台南市延平郡王祠舉行，擔任主祭的行政院副院長鄭文燦致詞表示，歷史對鄭成功有很多不同解釋，緬懷先人努力打拚才有今天台灣。

祭典由鄭文燦擔任主祭，台南市長黃偉哲等人陪祭，現場還有鄭成功出生地日本平戶市由市長黑田成彥率領親善訪問團，以及馬來西亞檳城開山王廟、各縣市鄭氏宗親會、全國奉祀鄭成功聯合會及各廟宇代表、鄭成功第八世孫鄭子香後裔鄭子香子孫會等團體代表與會。

另外，荷蘭東印度公司派駐台灣末代總督揆一（Fr ederick Coyett）後代葛麥可（Michael Coyet）（第14代）也帶著太太、兒子出席。

鄭文燦表示，台南正在舉行台南400系列活動，帶來很多觀光客，認識台灣、體驗台南，1624年鄭成功誕生於日本平戶市，也是荷蘭人到台灣、台灣走向世界舞台開始，算到現在剛好400年。

他說，如果從鄭成功1661年來台進行圍城之戰，1662年荷蘭軍民通過談判、協議離開台灣，更多漢人移民來台灣，從那時候開始，台灣成為多元族群之島，不管先來後到，在新天地建立今天的台灣。

鄭文燦指出，鄭成功當時被稱為延平王，建立台灣典章制度，設立一府二縣，注重文教、到各地屯田，各地鄭成功廟被稱為開台聖王廟，這也是民間給予鄭成功的定位，雖然歷史有很多不同解釋，但緬懷先人努力打拚才有今天台灣。

黃偉哲表示，2024年是台南400，也是展望未來重要里程碑，鄭成功對建設台南有卓越貢獻，也是將台灣推向當時國際海上貿易體系要角之一，今天舉辦祭典緬懷，也期盼未來持續與中央一起努力，推動台南建設發展。（編輯：黃世雅）1130428

明延平王鄭成功來台363週年中樞祭典28日在台南市延平郡王祠舉行，荷蘭東印度公司派駐台灣末代總督揆一（Frederick Coyett）後代葛麥可（Michael Coyet）（前右3）到場，並與行政院副院長鄭文燦（前左2）、台南市長黃偉哲（2排左3）等人合影。中央社記者楊思瑞攝 113年4月28日
明延平王鄭成功來台363週年中樞祭典28日在台南市延平郡王祠舉行，荷蘭東印度公司派駐台灣末代總督揆一（Frederick Coyett）後代葛麥可（Michael Coyet）（前右3）到場，並與行政院副院長鄭文燦（前左2）、台南市長黃偉哲（2排左3）等人合影。中央社記者楊思瑞攝 113年4月28日
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