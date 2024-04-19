男子倒路旁家屬控延誤送醫 消防局：已處分人員

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（中央社記者楊侃儒新北19日電）60歲張姓男子6日倒臥新北市三峽區路邊，家屬提告警消處理方式使男子延誤送醫；新北市政府消防局今天表示，已行政處分救護人員並追究主管連帶責任。

媒體報導，民眾報案後，消防人員到達現場評估張姓男子酒醉路倒，須由警方處置，但現場員警未發現酒味，擔心張姓男子安全，帶回派出所安置，期間員警發現張姓男子身體狀況有異，再打119請求協助。

家屬質疑警消延誤72分鐘送醫，且張姓男子滴酒不沾，救護人員為何評估為酒醉路倒；張姓男子經醫院診斷腦出血中風，右半身癱瘓、無法言語，對警消提告遺棄、過失傷害等。

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消防局以訊息說明，目前進入司法程序，將配合檢警調查，另行政處分救護同仁並追究主管連帶責任，同時製作案例教育，要求各大隊宣達。

新北市政府警察局三峽分局告訴中央社記者，6日晚間7時17分接獲119轉報，員警抵達時已有救護人員在場，7時43分消防隊評估無法送醫，警方擔心張姓男子安全，以警車載回派出所保護，8時17分發現張姓男子有異，再打119，救護人員抵達後，8時29分張姓男子上救護車送亞東紀念醫院救治。（編輯：李明宗）1130419