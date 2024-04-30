國2增設中路交流道 陳建仁：需中央跟地方合作

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（中央社記者葉臻桃園30日電）國道2號增設中路交流道，可行性研究報告9日獲行政院核定。行政院長陳建仁今天視察時說，再來是整體規劃和環差、土地區段徵收，中央跟地方一起合作、協調，一定會做得很好。

桃園市政府規劃在國際路與國道2號交岔口增設中路交流道，後續將利用台鐵中路車站整體開發計畫區段徵收取得連絡道土地，新增國道2號西入西出匝道，緩解國道2號南桃園及大湳交流道上下匝道的交通壅塞狀況。

陳建仁上午在行政院副院長鄭文燦陪同下，至桃園市視察「國道2號增設中路交流道工程」，他致詞表示，桃園市人口成長快速，尤其是桃園區，人口已經超過45萬、在全市13個行政區中排名第1，道路的規劃、有便捷的交通相當重要。

陳建仁說，可行性研究報告已經核定，接下來就是做整體規劃和環差、土地區段徵收等，需要中央跟地方一起合作，相信有完整的溝通、協調，一定會做得很好。

鄭文燦致詞時表示，中路交流道是他在桃園市長任內提議，原先因為沒有都市計畫、遇到很多困難，鐵路地下化核定後增設了中路車站，然後因為要做整體開發新增匝道；這項計畫是三合一，包含中路車站，中路重劃區，加中路交流道。

鄭文燦也說，要請桃園市政府研究如何先行取得土地再參加區徵，讓4年的工期可以縮短；中路交流道會由國工局興建，中路車站也會由交通部鐵道局興建，但是都市計畫要地方政府來完成，中央跟地方無分彼此，希望能夠密切合作。（編輯：林恕暉）1130430