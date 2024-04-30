中國海警又巡查 陳建仁：要春暖花開不要陰晴不定

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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）行政院長陳建仁今天表示，「如果要春暖花開就不要陰晴不定」，對於中國在海域進行的騷擾狀況相關單位都有掌握，政府去年8月就有全盤恢復兩岸旅遊規劃，等待中國釋出善意。

陳建仁上午到桃園市龜山區，視察「桃園市南崁溪氨氮削減設施興建工程」，他在會前接受媒體聯訪，對於記者詢問，如何看待媒體報導內政部將修法調整里長年終慰問金。

陳建仁表示，全國有7700多名村里長，就像是土地公土地婆一樣看顧民眾生活，也幫忙解決各種疑難雜症，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，更積極參與防疫工作，為村里長提供更好的照顧是朝野共同期待，內政部也整合各界意見進行相關規範修法中，完成後送到行政院及立法院審議，希望透過年終慰問金讓村里長們得到更好的照顧。

媒體又問，國民黨立法院黨團總召傅崐萁28日晚結束訪中行程，號稱「兩岸和平破冰」，如何看待中國大陸福建海警繼續在金門附近海域執法巡查。

陳建仁說，「如果要春暖花開就不要陰晴不定」，他希望兩岸要共同努力使人民沒有恐慌，且能有更健康永續的交流，對於中國在海域進行騷擾狀況，相關單位都有所掌握，他呼籲中國，應善盡區域一員的責任，使得區域穩定，不要進行各項騷擾活動，造成民眾恐慌及不安全感。

對於兩岸健康永續的交流、觀光的部分，陳建仁指出，政府早在去年8月就有全盤恢復兩岸旅遊的規劃，也等待中國釋出善意，最近中國釋出1個小的善意，政府樂觀其成。

陳建仁指出，台灣總是開大門，迎接大陸旅客來台灣觀光，有請相關單位做好準備，等待對方釋出更大的善意，讓兩岸有更好的觀光旅遊交流，讓彼此累積善意、互相了解，才是使兩岸能夠有完善交流，互蒙其利的最好做法。

媒體提問，主計總處公布110年五等分位的家庭財富差距倍數為66.9倍。陳建仁表示，這個報告對於政府施政相當有幫助，且對政府施政應努力方向也做出很重要的決定，就如同世界所有高度自由發展經濟國家一樣，台灣也面臨貧富分配問題，依照主計總處發布的數據，台灣的貧富差距實際上還優於世界各國。

陳建仁也舉例，這幾年政府努力加薪、減稅，推動各項社會福利，就是希望縮短貧富差距，使弱勢者得到政府更好的照顧，雖然有貧富差距的問題，但政府也會透過各項措施，讓大家都能共享經濟成長的成果，政府也要繼續推動經濟發展及各項社會福利措施，讓大家都能安居樂業。（編輯：林恕暉）1130430