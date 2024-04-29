藐視國會罪爭議 陳建仁盼立法院多了解外界想法

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）媒體報導中國國民黨籍立法委員推動「藐視國會罪」，引起歐洲在台商務協會憂心；行政院長陳建仁今天表示，希望立法院多方蒐集、了解外界想法。

媒體報導，歐洲商會發布文件指如果藐視國會入罪，公司管理層須理解拒絕與立法院合作調查的風險，不管立意多良善，這些行為都可能觸怒立委。

陳建仁下午出席全國模範勞工表揚典禮前，接受媒體聯訪表示，尊重立委職權，但更重要的是各界、外商對這些方案有許多聲音和回應。

他說，行政院會積極與立法院合作，一起建立理性問政民主文化，繼續保持投資環境相當友善，讓外商願繼續加碼、投資台灣這樣自由、民主、法治與多元的國家。

陳建仁表示，行政院依憲法應對立法院負責，行政院官員到立法院備詢是履行憲法義務，當然會遵循，這是展現憲法有關權力分立精神，官員到國會備詢不會有藐視國會想法。

另外，媒體報導國家通訊傳播委員會（NCC）人事案遭媒體大亨介入；陳建仁說，沒有介入情況，名單一旦確認，一定適時對外說明。（編輯：李明宗）1130429