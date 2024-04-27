視察台39線延伸 陳建仁：高雄令人刮目相看

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（中央社記者林巧璉高雄27日電）行政院長陳建仁到高雄視察台39線（高鐵橋下道路）延伸至仁武規劃及推動情況，他說，總統蔡英文推動南部半導體材料聚落，高雄在市長陳其邁帶領下，科技產業發展令人刮目相看。

根據高市府資訊，台39線是高雄貨物及半導體產業的運輸動脈，為南部半導體S廊帶交通路網中舉足輕重的角色，工務局協助交通部公路局代辦台39線優先段部分（市道186線至橋科1-2號道路），預計於民國115年6月完工通車。

陳其邁表示，連接橋科除了大遼路、友情路和1-2道路等周邊道路開闢，台39線從阿蓮延伸至仁武，是橋科最重要的聯外道路之一；台39線往北也可連接台南沙崙園區，成為台南高雄科技走廊最重要的道路，行政院已經核定路廊的開闢，完工通車後將有效紓解國道1號車流。

陳其邁說，感謝中央大力支持高雄橋科周遭交通建設，讓北高雄未來串連台南到高雄半導體的S廊帶，增加台17線和台39線後，民眾往來高雄將更加便捷，也可有效紓解台南到高雄的車流。目前橋頭科學園區採建廠跟道路基礎建設同步進行，國道1號東西兩側相關工程及園區招商也都順利進行中。

陳建仁表示，科學園區要到任何一個都市都會有很多要求，包括生活機能、教育制度、交通便捷等，交通是非常重要的一環，高雄在這塊做得很好，未來在綜合規劃、環評、土地取得等過程中，中央跟地方一定會密切合作。

高市工務局長楊欽富說明，台39線從阿蓮延伸至仁武將扮演重要南北向運輸服務，串聯台南科學園區、北高雄產業園區、橋頭科學園區、仁武產業園區、仁大工業區及楠梓產業園區等南部重要產業聚落。

工務局表示，橋科園區對外交通路網建設列為市府重大工程，為及早完成，中央與地方一起合作，內政部委託市府代辦友情路、大遼路拓寬、橋科1-2號道路開闢，國道1號高速公路匝道用地取得，交通部委託代辦台39優先段，總計經費新台幣60.8億元。（編輯：郭諭儒）1130427