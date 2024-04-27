澄清湖路樹壓死遊客 護樹團體籲定期檢測非修剪

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（中央社記者洪學廣、林巧璉高雄27日電）高雄澄清湖步道昨天發生遊客遭傾倒路樹壓死意外，護樹團體指出，樹倒是因樹根潰爛抓地力不足，呼籲相關單位應做好定期安全檢測，而非持續大規模修剪。

高雄近日降下大雨，昨天發生一名遊客散步行經澄清湖園區步道遭倒塌路樹壓死意外，台灣自來水公司則表示，近日因地震後及高雄地區25日起滯留鋒面強降雨造成土壤鬆動，致澄清湖風景區內發生遊客不幸遭倒塌路樹壓住傷亡事故。

對此，ISA國際認證樹藝師，高雄森林城市協會理事長莊傑任則認為，依據現場觀察結果，樹倒是根系問題，也就是樹根潰爛，呼籲相關單位應做好定期樹木安全健康檢測預防，修剪無法避免樹倒風險。

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莊傑任說，經此事件特別擔心自來水公司會因為過度緊張，對澄清湖樹木進行大規模樹木修剪。但樹倒原因從來都只和樹根抓地力有關，修剪不只無法預防樹倒，不當修剪甚至可能導致樹木健康下降，根系萎縮死亡，也很可能因此導致樹倒機率提升。這在日本都有相關的研究。

此外，市長陳其邁今天上午陪同行政院長陳建仁視察台39線（高鐵橋下道路）延伸至仁武路段。會前聯訪時則表示，澄清湖內屬自來水公司管轄，因久旱未雨加上強陣風，市區有部分地區積水，有零星災情，水利局因應豪大雨會三級開設應變小組，也會持續依據降雨調整。（編輯：謝雅竹）1130427