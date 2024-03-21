處置校長涉性侵案遭監院糾正 南投縣府：依法辦理

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投劉姓校長涉性侵學童案，監察委員今天糾正南投縣政府。縣府表示，完全依法令積極辦理，曾函詢教育部劉男受調查期間暫停校長職務，但教育部建請非以暫停職務方式辦理。

劉姓男子任教南投校園期間，被指控長時間性騷擾、性侵害多名女學童，全案經南投地檢署依妨害性自主罪等案起訴，移審南投地院，劉男續押；監察委員葉大華、王麗珍、張菊芳今天指出，劉男任教長達34年期間涉性侵、性騷多名女學生，南投縣政府校園性平事件監督機制嚴重失靈、未依權責要求劉男停職接受調查。

南投縣政府回應媒體表示，去年6月5日網路爆料傳出後，縣府立即啟動校安通報，並以電子信箱主動聯絡網路貼文當事人，當事人具體陳述相關事證資料，縣府立即於去年6月8日召開性別平等教育委員會。

南投縣政府指出，當時原要對劉姓校長停職處分，經函詢教育部國民及學前教育署，教育部回應依「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第25條第1項前4款例示規定，停止職務似已逾越範圍，因此建請非以暫時停止職務方式辦理，才符合法律保留及文義與體系解釋。

縣政府表示，雖然函詢教育部對劉男停職處分未果，但考量必要令劉男暫時離開校園，以維護校園安全及保障學生受教權，因此透過性平會討論，決議命劉男請假、配合調查、離開校園現場且不得接觸疑似被害人。

縣政府指出，去年新修訂性別平等教育法第35條、第46條，劉姓校長涉性平案終於有停職法源依據，去年9月5日縣府召開性平會決議劉姓校長停職，去年12月再經性平會決議「永不錄用」，監察院去年9月7日也通過糾舉案，移送教育部停職已被縣府停職的劉男。

縣府表示，完全依照法令積極辦理此案，並無監委所指「監督機制嚴重失靈、未依權責要求劉姓校長停職接受調查，衍生干擾調查、意圖掩蓋事實」情形。

監委也指劉男透過民代施壓等情事，縣府處置顯有違失。南投縣政府表示，身為地方行政機關，上級或有權機關關心的案子，縣府都表示尊重，但不論有無民意代表關心，依法予以劉男停職後，縣府從頭到尾沒有改變任何行政處分。（編輯：謝雅竹）1130321