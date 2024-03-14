監委：權勢性騷長達20年 全票通過彈劾蔡明宏

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（中央社記者陳俊華台北14日電）監委高涌誠今天說，士林地院法官蔡明宏涉性騷擾及強制猥褻多名女下屬，期間長達20年、也是被害人數最多，監察院彈劾審查會12日全票通過彈劾蔡明宏，移請懲戒法院，盼給予最嚴厲懲處。

監察委員高涌誠、紀惠容、鴻義章上午舉行記者會。高涌誠指出，蔡明宏身為士林地院資深法官，且長期擔任審判長、行政庭長等重要職務，卻未能潔身自愛，還利用職場上優勢地位，性騷擾及強制猥褻多名女性下屬得逞。

高涌誠說，本案是監察院有史以來僅見，利用權勢性侵、性騷擾行為最嚴重的，期間長達20年、被害人數最多，過去調查過的案子行為態樣都沒蔡明宏這麼誇張，是經詳實調查，審查會討論後才全票通過彈劾。

高涌誠表示，這是去年9月由司法獄政委員會派查的案子，長達半年時間的調查，最早也調閱民國99年間士林地院相關的行政調查報告、司法院處理情形等，調查官也有實地查訪、約詢被害人。這次竟然要處理「色狼法官」他真的很沉痛，要痛定思痛。

高涌誠說，彈劾後移付懲戒，希望職務法庭好好審理，現在共有5件違失行為，希望以後不要再有這樣的法官，要給予最嚴厲懲處。

紀惠容表示，蔡明宏嚴重欠缺自控力，會把受害者帶到私密空間，像是車上、MTV，並用權勢讓女生不敢拒絕，慣用這種手法；對於這件事蔡明宏嚴正否認、還發毒誓，這都是加害人的防衛機制，是極端認知扭曲，「這樣的人適不適合當法官，大家可以想一下」。

紀惠容指出，約詢受害者發現都有創傷後壓力症候群（PTSD），對行為、情緒、生理產生影響，也都有感到噁心、頭昏、失眠，甚至長期憂鬱服藥中。鴻義章說，本案也發現司法院、地方法院的結構性、系統性包庇問題，會再進一步調查。

監察院也整理出蔡明宏的違失行為，包括在民國93年在車上性騷擾A女、96年在車內強制猥褻B女得逞、98年在MTV包廂性騷擾C女、99年在辦公室多次性騷擾D女、111年在車上強制猥褻E女等。

高涌誠說，調查過程中訪談很多被害人，發現都還在創傷中，因此希望媒體不要渲染受害情節，不希望造成二次傷害。（編輯：蘇志宗）1130314