南投某國小校長涉性侵學童案 監院糾正縣府處置失當

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（中央社記者陳俊華台北21日電）南投某國小校長涉多起校園性平事件，7日遭監察院彈劾。監委葉大華今天說，南投縣政府校園性平事件監督機制嚴重失靈，也未依權責要該校長先停職接受調查，處置顯有違失，遭監察院糾正。

監委葉大華、王麗珍、張菊芳上午舉行記者會。葉大華表示，南投某國小校長從民國78年任教，83年到112年間在南投縣4所國小服務，這次事件是去年有受害學生勇敢站出來，吹哨舉發後才曝光，但當時南投縣政府教育處卻只請該校長請假。

葉大華說，後續監察院也立案調查，經南投縣性平會查證，該校長共對10人性侵害、對3人性騷擾成立，情節重大，另涉有不當體罰學生及長期違法兼差補習等情形，監察院3月7日已通過彈劾，移送懲戒法院審理。

葉大華指出，經南投縣政府截至112年12月清查，被害者受理29人，其中23人接受性平會調查，又分別為性侵害9人、性騷擾3人、違反與性或性別有關的專業倫理行為1人、5人不成立、1人正聯繫是否接受調查、4人仍持續進行調查中。

葉大華表示，在去年6月吹哨人出面前，南投縣相關通報系統卻沒任何紀錄，事實上南投縣內多名資深教育人員早知該校長疑涉性騷擾、性侵害女學生，也有名女學生求助的輔導調查紀錄，被當成機密「代代相傳」鎖在歷任輔導主任抽屜中。

葉大華指出，這些教育人員理應熟知相關規定，卻師師相護，形成包庇的文化與校園結構，導致案件被延宕揭露及處置，一再錯失處理時機造成多人受害，凸顯南投縣政府長期對教育人員落實性別事件通報處理及監督機制嚴重失靈 。

葉大華說，事件遭揭露後，南投縣政府只要求該校長請假，直到監察院去年9月7日通過糾舉案後，才在9月16日停職。該校長在請假停職期間，不當聯繫被害學生及家長，還找民代施壓，南投縣政府置顯有違失。監察院教育及文化委員會14日通過糾正南投縣政府。

另外，葉大華表示，近年接連爆發校長性侵害性騷擾學生案件，教育部應詳細分析及檢討發生原因，防範類似案件再度發生。本案凸顯校園性別事件存在結構性問題，及評估研擬攸關受害者平反及賠償機制等重大基本人權議題，行政院應會同教育部、法務部、衛福部等機關，研謀修法及因應改善。（編輯：蘇志宗）1130321