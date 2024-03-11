涉拍攝持有少年私密片案 炎亞綸與被害人達和解

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（中央社記者林長順台北11日電）藝人炎亞綸涉嫌拍攝持有少年私密片，被士林地檢署起訴。士林地方法院今天開庭，炎亞綸受訪指出，雙方以最大的誠意達成和解，金額不便透露；被害人則表示，希望事情盡快落幕。

被害人去年6月間指控於未成年時期與炎亞綸交往，但遭炎亞綸妨害性自主、偷拍私密片還外流。

士林地檢署查出，炎亞綸於民國106年間認識當時未滿18歲的被害人進而交往，明知少年未成年，仍於住處持手機拍攝與少年的私密片，並傳給2名網友，檢察官依製造少年為性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴炎亞綸。

另外，炎亞綸被控強制性交罪部分，檢察官認為罪嫌不足不起訴；被害人聲請再議，台灣高等檢察署駁回再議，炎亞綸不起訴確定。（編輯：李錫璋）1130311