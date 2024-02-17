二次元創作受兒少性剝削限制適切性連署過關 衛福部3月底開會

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）有網友發起「二次元創作（虛擬產物、圖畫）受兒少性剝削條例規範限制的適切性」連署過門檻。衛福部今天說，3月底開專家會議，會邀請一定比例動漫等業者參與，討論認定標準。

有平台介紹日本成人遊戲內容，PTT貼文有轉載相關網址內容，其中的幼態虛擬人物圖片有類似性交跟性相關行為，遭iWIN網路內容防護機構通知平台下架內容，引發網友炸鍋批評。

網友為此在公共政策網路參與平台發起「二次元創作（虛擬產物、圖畫）受兒少性剝削條例規範限制的適切性」連署，認為目前無數據支持佐證虛擬創作為兒少性剝削的主要誘發或促使因素，執法過當恐浪費社會資源又無法有效解決兒少性剝削問題。

衛生福利部預計3月底將邀兒少團體、法律學者及相關專家，討論是否要進一步訂定判斷原則或通則，連署中也要求，官方邀請與會名單與二次元創作相關的利害關係人，如出版商、創作者，數量應達50%。

目前逾萬人附議通過連署門檻，衛福部應於4月7日前正式回應。衛福部保護服務司司長張秀鴛今天接受媒體電訪強調，法律不是問題，重點是如何認定內容標準。

張秀鴛解釋，多數國家把兒少做為性的主體加以販賣視為犯罪，不論是二次元或三次元，都屬於兒少性剝削範疇，受到法律禁止，但怎麼認定作品內容是把兒少當作色情主體，是3月底會議需要討論的內容，相信大家可以找出共識、認定標準。

她同時回應連署內容表示，將邀請一定比例動漫、遊戲業者參與會議，至於訴求涉及政策、修法部分，會一併作為修法方向參考，但出席者比例安排，衛福部後續會在內部做相關細節性的討論。（編輯：李亨山）1130217