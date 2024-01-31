下架PTT有疑慮圖片遭質疑 iWIN：依法通知移除

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（中央社記者蘇思云台北31日電）有民眾去年12月中向iWIN網路內容防護機構申訴，有平台內容刊登日本成人遊戲內容與網址。iWIN今天表示，諮詢相關單位後，內部認定遊戲圖片違反兒童及少年性剝削防制條例，才會依法通知平台跟PTT等移除內容。

有平台介紹日本成人遊戲內容，PTT貼文有轉載相關網址內容，其中的幼態虛擬人物圖片有類似性交跟性相關行為，後來iWIN網路內容防護機構通知平台下架內容，引發網友炸鍋批評。

iWIN網路內容防護機構執行秘書劉昱均今天接受媒體電話訪問時表示，依衛福部先前函釋內容，並沒有限定真人才算，虛擬兒少圖畫也可能踩到法規紅線，有依醫學界幼童發育量表來做判斷，包括臉部、胸部發育程度等。12月中收到民眾申訴，這款日本成人遊戲中，虛擬人物體型屬於幼態，並非青少女，遊戲畫面有馬賽克，但依然可以看到幼態虛擬人物做出類似性相關行為。

劉昱均指出，iWIN先前也詢問縣市政府、非政府組織等，內部認定用兒童及少年性剝削防制條例通知分享遊戲的平台跟PTT移除內容，iWIN跟許多平台間有建立互信，通知平台移除內容沒有強制性，而是業者自律表現。

劉昱均表示，當天PTT許多網友就對此有意見，短短幾天內，iWIN收到民眾1000多件檢舉，可能是想了解相關標準。內部也進行討論，判斷相關申訴內容屬於違反兒童及少年性剝削防制條例、成人可以看兒童不能看的內容、不違法等3類。

劉昱均強調，紅線標準其實很高，圖片要是幼態、涉及性相關行為、有明確性暗示等才算，後來發現民眾1000多件申訴都沒有違反兒童及少年性剝削防制條例的內容，而是屬於要上防護機制的內容。PTT各留言板管理機制不同，如果有18禁警語、年齡驗證機制等，很多貼文其實可保留。

劉昱均表示，iWIN每年都會定期召開多方利害關係人會議，1月中的會議也有討論此案，衛福部希望iWIN跟外界可以多討論兒童及少年性剝削防制條例的界線，後續規劃3月還會再召開相關會議。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，有媒體關注，有PTT網友質疑，NCC官員在iWIN召開的多方利害關係人會議中說出「不用吵這個，聽話辦事就對了」等話。

NCC參事兼網際網路傳播辦公室主任詹文旭強調，NCC沒有任何人在會議講這樣的話。iWIN網路內容防護機構有其自律框架，像是兒童及少年性剝削防制條例的主管機關是衛福部，iWIN是配合衛福部做網路防護。

他強調，iWIN不會主動看網路內容、也沒有事前審查，iWIN是被動受理申訴，協助機關向平台去做自律通知。兒少性剝削和成人色情並不同，成人色情防護有警示、年齡驗證、禁止表現等分級，但兒少性剝削包括真人或虛擬人物都是絕對禁止表現的。（編輯：張均懋）1130131