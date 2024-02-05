iWIN下架兒少性剝削疑慮圖 立委促虛擬認定應切開

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（中央社記者王揚宇台北5日電）有平台遭iWIN網路內容防護機構通知下架成人遊戲圖片，引發議論。民進黨立委沈伯洋認為，用「引起性聯想」不是很好的作法，虛擬世界的標準不但要不一樣，也該跟實體世界的認定標準完全切開。

有平台介紹日本成人遊戲內容，PTT貼文有轉載相關網址內容，其中的幼態虛擬人物圖片有類似性交跟性相關行為，後來iWIN網路內容防護機構通知平台下架內容，引發網友炸鍋批評。iWIN於1月31日表示，諮詢相關單位後，內部認定遊戲圖片違反兒童及少年性剝削防制條例，才會依法通知平台跟PTT等移除內容。

衛生福利部保護服務司長張秀鴛2月1日接受媒體採訪說明，根據「兒童及少年性剝削防制條例」第2條第3款，拍攝、製造、散布、播送、交付、公然陳列或販賣兒童或少年性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥的圖畫、語音或其他物品都包含在「兒童及少年性剝削」定義內。

沈伯洋4日在臉書撰文指出，最近收到好幾則跟iWIN有關的陳情，他認為用「引起性聯想」不是一個很好的作法，因為有人看到馬桶都有性聯想的話該怎麼辦，如果覺得太極端，改成「廣泛引起性聯想」要廣泛到哪裡，因此這種經驗判斷的事情，基本上作為任何執法標準都是一種危險，即使不涉及直接執法。

沈伯洋表示，幼體的性化跟性的幼體化其實不太一樣，「我覺得連宮老的電影都很喜歡搞幼化，把特定情形切出來不允許的話，其實很偽善，我個人認為我們大概只能根據前者做出規範而已」。

沈伯洋說，即使針對前者，但實體世界有小孩出現風險（緊急狀態），跟虛擬世界沒有直接對應個體的狀況，應該是完全不同，前者有個人法益的問題，後者的危害是非常間接的，甚至難以證明的。

沈伯洋指出，虛擬世界的標準不但要不一樣，而且應該跟實體世界的認定標準完全切開，這也回到第一點，一個在實體世界都用不好的經驗法則，不可能放在虛擬世界用。這種作法就跟「實體世界下注是賭博，所以PTT幣下注都是賭博」一樣奇怪。

國民黨立委徐巧芯4日在PTT發文提到，基本上她反對iWin以「讓人覺得」作為判斷標準，如此一來確實會有扼殺二次元創意或者箝制言論自由的問題。

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徐巧芯說，衛福部函釋提過，AI、動畫等擬真人物涉及兒少性影像，也適用兒少性剝削條例，她並不認同把所有的虛擬內容都排除於兒少法，因此她建議的方向是針對真實與虛擬分別訂定規範。

徐巧芯指出，例如虛擬兒少的定義，是按照角色的設定年齡還是呈現的樣貌，要到什麼程度才算有性相關暗示，目前這完全是「憑感覺」，最大的問題就是不該只憑感覺，這些都有討論空間，目前也沒有詳細的判準，是大家要加以規範的方向。（編輯：林興盟）1130205