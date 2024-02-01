下架兒少性剝削疑慮圖 衛福部：保護不限真人圖像

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（中央社記者曾以寧台北1日電）有平台遭iWIN網路內容防護機構通知下架成人遊戲圖片，在網路引發議論。衛福部保護司今天指出，「兒少性剝削」定義範圍不限於真人圖像，3月將再開會討論詳細認定通則。

有平台介紹日本成人遊戲內容，PTT貼文有轉載相關網址內容，其中的幼態虛擬人物圖片有類似性交跟性相關行為，後來iWIN網路內容防護機構通知平台下架內容，引發網友炸鍋批評。iWIN昨天表示，諮詢相關單位後，內部認定遊戲圖片違反兒童及少年性剝削防制條例，才會依法通知平台跟PTT等移除內容。

衛生福利部保護服務司長張秀鴛今天接受媒體採訪說明，根據「兒童及少年性剝削防制條例」第2條第3款，拍攝、製造、散布、播送、交付、公然陳列或販賣兒童或少年性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥的圖畫、語音或其他物品都包含在「兒童及少年性剝削」定義內。

張秀鴛指出，相關法規保護對象為潛在兒少被害人，是為了避免要讓人認為「有小孩在做性交猥褻行為」，因此限制圖像不該看起來像是兒童或少年，並沒有排除圖像是否是奠基於真人或是虛擬創作。

至於要怎麼判斷，張秀鴛說明，有些作品讓人一目了然，例如穿著學生制服，或形體發育狀況明顯未滿18歲，從一般社會通則概念上，就可以判斷是兒少；若圖畫或影像又與性有關，會引起性慾、令人心跳加速，或會讓人覺得露骨、引起羞恥感，或者商品描述文案與性有關，就適用於「兒少性剝削防制條例」。

若散布、播送、交付、公然陳列或以其他方法供人觀覽、聽聞相關圖畫、語音等，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

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張秀鴛指出，若民眾檢舉向iWIN提出檢舉，且確實涉及違法，會先要求網站移除，並交由警政與司法機關調查、認定散布者是否須面臨刑責；若平台經通知仍未移除，則會通知地方政府社政機構進行行政罰。

張秀鴛說，兒少性圖像相關規定已經行之多年，但近期有網友提出質疑，且確實有討論空間，因此預計3月將邀兒少團體、法律學者及相關專家，討論是否要進一步訂定判斷原則或通則，希望有較具體的文字可以向社會大眾溝通，避免各說各話。（編輯：李亨山）1130201