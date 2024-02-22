二次元創作受兒少性剝削限制 衛福部廣邀民團討論

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）各界關注二次元創作受兒少性剝削限制適切性，衛福部預計3月召開專家會議，並將邀請動漫等業者參與，討論認定標準。保護司今天表示，與會民間團體比例一定會大於公部門。

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網友為此在公共政策網路參與平台發起「二次元創作（虛擬產物、圖畫）受兒少性剝削條例規範限制的適切性」連署，認為目前無數據支持佐證虛擬創作為兒少性剝削的主要誘發或促使因素，執法過當恐浪費社會資源又無法有效解決兒少性剝削問題。

因衛生福利部將邀兒少團體、法律學者及相關專家，討論是否要進一步訂定判斷原則或通則，連署中也要求，官方邀請與會名單與二次元創作相關的利害關係人，如出版商、創作者，數量應達50%，逾萬人附議已通過連署門檻。

原本開會時間規劃3月底，衛福部保護服務司司長張秀鴛今天告訴中央社記者，因涉及產業代表如動漫等，以及學者專家等，只要敲到一定人數、議題設定差不多，她認為可望提前在中下旬舉辦，不會到月底這麼晚。

對於連署內容要求，與二次元創作相關的利害關係人數應達50%。張秀鴛表示，因出席者還有公部門，比方說文化部、數位發展部、國家通訊傳播委員會（NCC）等，整體人數不宜太多，恐無法盡情發言且難以聚焦，但比例上民間團體一定會大於公部門。

她強調，不會讓公部門的人數影響民間團體出席名額，至於民間團體則涵蓋專家學者、兒少代表、兒少機構、相關產業等；已寄信詢問發起連署者有無推薦人選，考慮到還有其他團體與會者，將以具有代表性、對議題熟悉者為主。（編輯：陳政偉）1130222