開學後2到4週防親子衝突 衛福部2招提醒家長冷靜

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）今天是中小學開學日，衛福部提醒，因孩子放假時生活作息被打亂，可能會遲到、寒假作業沒有寫等，親子關係更緊張，發生嚴重的管教衝突，提供家長2招冷靜應對。

衛生福利部保護服務司近日透過新聞稿指出，統計去年全國兒少通報事件突破12萬件次，相較民國111年約成長2成。

保護司長張秀鴛今天接受媒體聯訪說明，其中屬兒少遭家長不當對待事件成長了7%，主要類型為身體不當對待，被害兒少年齡以國小學童增加最多、其次則為6歲以下幼童，顯示去年增長最多的類型，為國小以下兒童遭家長體罰、不當管教。

不當管教案件數不會因為少子化減少，張秀鴛解釋，兒少通報案件量的成長，代表社會大眾對於兒少保護意識提升，但仍有教養問題，且可見家長在教養孩子時，習於使用暴力的情形並沒有改變。

而身體不當對待中，85%來自主要照顧者。張秀鴛表示，一個是同住的父母、監護人、家人等，另外還有一部分則是學校老師、托嬰中心保母、托育人員、安親班老師等，不過多數還是以同住者為主。

今天是開學日，張秀鴛提醒，根據往年趨勢觀察，開學後2到4週通常是兒童虐待高峰期，因孩子放假時生活作息打亂，突然上課了，可能遲到、寒假作業沒有寫，跟父母關係會比較緊張，管教衝突更嚴重，家長切勿因一時情緒失控而動手。

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如果有管教上的衝突或親子溝通不良時，張秀鴛建議，不妨尋求替代性照顧，請其他跟孩子比較熟悉的親友當潤滑劑，千萬不要硬碰硬，還有就是先離開現場，讓彼此冷靜，之後再溝通。

她強調，無論出發點是為管教孩子行為議題、課業或生活作息、使用3C產品或調停手足爭執等，體罰管教看似立即有效，或未造成孩子嚴重傷害，相關研究顯示，長期下來對兒少身心發展有負面影響。（編輯：陳政偉）1130215