徐巧芯指外貌羞辱 綠高雄市黨部道歉

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（中央社記者王承中、王揚宇台北22日電）國民黨立委徐巧芯今天表示，民進黨高雄市黨部對她進行外貌羞辱，罵她又矮又醜，雖然她習慣被惡意攻擊，但不代表民進黨可以用黨部名義對女性進行外貌羞辱，請民進黨中央黨部道歉。

民進黨高雄市黨部上午透過社群媒體Threads發文表示，對於黨部就徐巧芯與黃捷外貌的不當發言，要向兩位委員和所有關心性別議題的民眾表達最深歉意。特別感謝所有在這次議題中提醒他們犯錯、並指出問題的支持者們，「你們的提醒與指正，我們虛心接受，這是不該犯的錯誤」。

立法院20日開議，民進黨立委黃捷、國民黨立委徐巧芯在議場互罵叫囂引發衝突。徐巧芯昨天在臉書發文指出，民進黨高雄市黨部用官方Threads對她進行外貌羞辱，罵她又醜又矮，後來被抨擊已偷偷刪文，請民進黨公開向她道歉。

徐巧芯上午在國民黨團「陸船翻覆案沒有錄影？海委會自始包庇？」記者會表示，這幾年對她的外貌進行攻擊的人所在多有，基本上她不是太在意，但這次不一樣，因為不是用個人感受去評論，而是民進黨高雄市黨部的官方社群平台Threads。

徐巧芯說，民進黨中央應該表態、站出來道歉，如果她不要求民進黨道歉，未來民進黨可能故技重施，去傷害其他女性，變成負面循環。

徐巧芯指出，不能因為開議當天黃捷的表現不好，民進黨為了護航，就故意講誰漂亮，誰高誰矮，從政者不是來選美的，長相跟問政能力一點關係都沒有。當民進黨把女性外表作為政治人物的評選時，代表民進黨非常失格。

民進黨高雄市黨部上午透過社群媒體Threads發文道歉外，也表示，民進黨始終貫徹性別平等價值無分黨派，非常清楚女性參政在台灣的不易之處，政治討論不應涉及外貌與身材。民進黨高雄市黨部會加強相關性別平等教育訓練，共創一個平權、共融的政治場域。

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黃捷在Threads發文表示，大家可以比較在立法院的表現，而不是比較外表，拿外表做評論確實不妥，黨部小編應該道歉，也真的馬上道歉了。不過黨部小編的原話沒有提到又醜又矮，是說誰比誰漂亮，別人沒說過的話不用這樣偏激解讀。

黃捷說，有罵過別人「相由心生、醜到不行」的是徐巧芯，建議她也要向當事人道歉，才能以德服人，而不是徐巧芯能、別人不能。（編輯：翟思嘉）1130222