議場衝突黃捷指藍違規 徐巧芯：搶東西要付出代價

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北20日電）立法院今天開議，民進黨立委黃捷、國民黨立委徐巧芯在議場互罵叫囂引發衝突，黃捷指出，國民黨攜帶個人麥克風進議場違規在先；徐巧芯則表示，「敢動我們的人、搶我們的東西，要付出代價」。

行政院長陳建仁今天上午率各部會首長赴立法院施政報告並備質詢，遭國民黨立委杯葛無法上台，院會主席、立法院長韓國瑜裁示休息10分鐘，但直至國民黨杯葛40分鐘後，才恢復開會，陳建仁終能順利上台。

杯葛抗議過程中，國民黨立委羅智強發言時，一度引用高雄市長陳其邁之前說「萊豬進來，總統下台」，質疑民進黨要台中市長盧秀燕到立法院備詢，也應該找陳其邁來備詢。

黃捷衝向羅智強欲搶下麥克風，徐巧芯則找黃捷理論，雙方互罵場面火爆，險些爆發肢體衝突，所幸在兩人周圍的藍綠立委相當克制，試圖緩解雙方情緒，未讓衝突發生。

黃捷與徐巧芯下午先後接受媒體訪問，還原上午衝突過程。

黃捷說明，根據立法院議場安全維護及管理要點規定，立委不能攜帶個人麥克風進入議場，國民黨違規在先，且國民黨沒有本事只會鬧事，更癱瘓議事40分鐘，還不斷造謠。

黃捷指出，若真的要討論瘦肉精議題，應該要邀請盧秀燕來備詢，既然要講就應該基於事實，而非在未查證下就隨意亂帶風向，而她認為羅智強不該拿麥克風講這些事情，才衝向前制止，沒想到引發推擠，徐巧芯作勢要推她。

黃捷提到，還好過年前有跟民進黨立委吳沛憶等夥伴，去學以色列防身術，在開議第一天就可以派上用場，也希望大家應該就事論事、有理論理，她只要求他們先把麥克風放下來，不要違反規定。

對於韓國瑜的表現，黃捷強調，韓國瑜做為非常重要的協調角色，希望發揮作用，而非議事一開始發生衝突時就選擇休息，這其實是蠻偷懶的行為，應該要確保立法院有效率的討論議案。

關於今天議場的情況，徐巧芯表示，黃捷突然動手要搶羅智強的麥克風，她立刻上前要求黃捷退後，過程當中都沒有「動手」，僅是排除。她在現場跟民進黨的立委說得很清楚，「國民黨跟以前不一樣，不要以為我們很好欺負。敢動我們的人，搶我們的東西，是要付出代價的」。她並強調，「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必加倍奉還！」

徐巧芯質疑，民進黨的立委喊說要開會，但他們從來不認真監督，都只是護航放水，有什麼立場裝認真。民進黨的立委喊要盧秀燕道歉，為什麼幫人民守護食安，驗出瘦肉精的市長要道歉，如果查到食安問題的人要道歉，是不是以後各縣市都不需要稽查了。

另外，羅智強也在臉書發文，謝謝徐巧芯仗義，排除黃捷搶麥克風。

羅智強指出，開議第一天，黃捷忽然來搶他的麥克風，他嚇了一跳，又不敢用手推她，怕被寫一些奇怪的文章，他只能向後閃躲，還好他反應夠快，麥克風沒被黃捷搶走，徐巧芯和多位國民黨女性女立委出來阻止，謝謝大家。

羅智強表示，國民黨要求政府查清楚瘦肉精豬肉真相，為食安負責，民進黨立委卻不斷大喊要盧秀燕到立法院備詢。（編輯：張若瑤）1130220