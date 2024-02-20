遭蔣萬安點名立院備詢 陳其邁：對市民負責

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）台北市長蔣萬安日前點名高雄市長陳其邁，應為辣椒粉驗出「蘇丹紅」至立法院備詢，陳其邁今天回應，此批問題辣椒粉是由新北市進口商進口，他當市長是對市民負責。

陳其邁今天上午至新興國小視察小提燈發放情形，會前聯訪時被問及遭蔣萬安點名至立院備詢，陳其邁說，他當市長就是要把高雄的食安顧好，是對市民負責。

「食安問題是科學的問題」陳其邁說，最重要的是把來源追查清楚，顧好食安，應該要把來源、所有的事情調查清楚，讓民眾能夠吃得安心。

陳其邁也強調，自己當了5屆的立委，「什麼事情是地方自治事項、什麼是中央的事項，法律都有相關規定，我們就依照法律來做。」

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另外，媒體也問及台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅爭議，陳其邁表示，西布特羅是相當昂貴的，台中市驗出1盒豬肉裡有微量的西布特羅，一般文獻裡面也沒有用在豬肉的案例；回歸到科學問題，「為什麼那1盒豬肉有問題，其他沒有問題。」

陳其邁說，此事件追查過程中，豬的飼養過程裡面沒有瘦肉精、溯源同批號產品也沒有瘦肉精，同樣的豬肉產品和該養豬場也沒有驗出西布特羅，應該要把這個來源調查清楚，「為什麼就只有那1盒豬肉含有西布特羅，立法院要查清楚。」（編輯：謝雅竹）1130220