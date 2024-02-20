白提案加開院會 柯建銘：請黃國昌停止作秀

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（中央社記者王揚宇台北20日電）立法院今天開議，民眾黨團提案要求21日加開院會，邀行政院長陳建仁進行食安報告。民進黨團總召柯建銘說，照議事前例只能交付朝野協商，一個月後議決，請民眾黨團總召黃國昌適可而止、停止作秀，不要再演。

立法院朝野黨團19日協商邀請陳建仁至立法院進行食安專案報告，由於台灣民眾黨立法院黨團訴求加開院會未果，因此未簽署協商結論，協商破局。

立法院第11屆第1會期今天開議，民眾黨團提案建請21日加開院會，邀請陳建仁率相關部會首長就「民進黨政府執政8年所造成台灣食安問題總檢討」進行專案報告並備質詢。立法院長韓國瑜裁示，擇期協商。

針對民眾黨團提案要求21日加開院會，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團提案請韓國瑜召集協商，於23日進行食安報告，避免食安報告因議事規則進入法定的一個月協商冷凍期。

柯建銘今天在臉書撰文並附上提案照片指出，今天無意外，黃國昌在下不了台的情況下提出增列討論事項，21日加開院會逕付二讀，揚言看誰反對，根本是自欺欺人。結果各黨無異議同意，但照議事前例只能交付朝野協商，一個月後議決。

柯建銘說，民進黨團同時另提一案，請韓國瑜召開朝野協商，就食安專報於23日舉行，本案並於院會宣告。議事規則就是如此，請黃國昌適可而止、停止作秀，不要再演，也要想清楚到底要不要食安專報。

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民進黨團副幹事長洪申翰也在臉書撰文說明，民眾黨團一早提案要求加開院會做食安專報，但因為要求逕付二讀，按照議事規則「須交付黨團協商」，這要一個月的冷凍期。

洪申翰指出，為避免食安專報遙遙無期，民進黨團也在討論事項時提出（提案），請韓國瑜盡快另開朝野協商，希望能邀陳建仁23日到立法院作食安專案報告。程序擺在眼前，好好善用立院的程序規則，讓食安問題盡早得到更好的釐清跟監督，很難嗎。（編輯：謝佳珍）1130220