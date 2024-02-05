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台糖豬肉瘦肉精疑雲 藍委籲以最高標準守護食安

2024/2/5 12:45
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（中央社記者范正祥台北5日電）台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標。國民黨立法院黨團今天呼籲以「最高標準」守護食安，不分中央和地方，通力合作一起守護人民健康。

台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。不過，農業部昨晚表示，檢驗同批肉品樣品瘦肉精都是零檢出。

國民黨立法院黨團今天在黨團記者室召開記者會，黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷，以及立委羅智強、徐巧芯、廖偉翔、張嘉郡、葛如鈞出席，共同關切食安。

談及台糖豬肉瘦肉精疑雲，中央與台中市政府檢測出現不同結果，傅崐萁說，這不是羅生門，衛福部、農業部或其他主管單位，應立刻跟台中市政府把所有相關疑義釐清，或是將剩下的檢體作最後確認；人民健康不容任何打折，趕快把食安漏洞補起來。

洪孟楷說，中央和地方應共同捍衛食安，而不是互相對立。他質疑，昨晚看到行政院食安辦聯合衛福部等單位大動作開記者會，給人的感覺好像暗示台中市政府搞烏龍；食安不分中央和地方，應合作找出問題，才能給民眾安心環境。

洪孟楷呼籲，農曆春節期間，一定要嚴格把關加強對於進口豬肉的逐批檢驗，也呼籲黨籍縣市首長應該加強查驗。

廖偉翔說，已擬好食品安全衛生管理法、學校衛生法等修法版本，重點包括增加抽檢校園食品安全的頻率，嚴格禁止校園使用瘦肉精相關食品，修法勢在必行。

記者會上，張嘉郡、徐巧芯、羅智強等人都特別肯定台中市政府積極維護食安。徐巧芯指出，台中市政府為求謹慎，其實已經驗了22次，她呼籲中央盡快覆驗；羅智強說，中央應與地方通力合作，不要質疑前線工作人員的專業。（編輯：謝佳珍）1130205

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