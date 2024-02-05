瘦肉精風波 中市府：6次檢驗結果一致依法公布

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅，中央曾提醒地方衛生單位接近定量極限判讀應更謹慎。台中市衛生局長曾梓展表示，民眾有知的權利，6次檢驗結果一致，依法公布周知。

台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）數值超標，為0.002ppm。農業部檢驗同批肉品樣品瘦肉精都是零檢出。

行政院食品安全辦公室4日晚間舉行記者會，衛福部次長王必勝表示，曾提醒台中市政府更審慎調查，整個檢驗過程有許多關鍵步驟，這是科學問題，都需要探討，但地方政府有自行考量，所以才會急於公布。相信台中有驗出這個數字，因為檢驗結果非常接近極端值，所以不會妄下定論，需要進一步討論。

台中市政府今天上午召開記者會，衛生局長曾梓展、農業局長張敬昌、食安處長傅瓊慧出席並說明檢驗過程。

媒體詢問為何急於公布及肉品和實驗室是否遭到污染，曾梓展表示，此次抽驗是偶發的單一事件，6次檢驗結果一致，無法確認影響範圍，為保障消費者權益，並依據台中市食安自治條例規定，通知中央、回報市府、即時發布新聞，否則公務人員有瀆職嫌疑。

曾梓展提到，台中市食安處111年3月即取得衛生福利部乙型受體素類項目認證，也是衛福部食藥署畜肉動物用藥聯合分工的專責實驗室。他說，「標準品配置與檢體均質在不同空間處理，不會有標準品被污染問題」，科學就是多少證據說多少話，對檢驗結果有信心。

台中市食安處1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站共採集40件檢體，除台糖公司另有其他肉品公司，台糖公司部分為小排、梅花肉片，兩者序號不同。此批產品出貨至台中市共372公斤，張敬昌表示，1隻豬所能產出的梅花肉有限，應是同一批號不同隻豬。

另對於有豬農抗議，中央未檢出有瘦肉精，要求中市府道歉。曾梓展表示，現在還沒有道不道歉的問題，將親送檢體到食藥署，依法啟動複驗機制，為求慎重邀請食藥署、台糖公司人員、第三方公正單位參與，以昭公信。（編輯：謝雅竹）1130205