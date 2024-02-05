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瘦肉精風波 翁章梁籲中市府與中央交互檢驗釐清

2024/2/5 13:15
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（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標，台糖位於嘉義縣南靖畜殖場採驗結果合格；縣長翁章梁今天呼籲，台中市政府應將當初檢驗的檢體再與中央進行交互檢驗。

翁章梁今天接受媒體聯訪指出，近來引發大家相當重視的瘦肉精議題，台中市政府應該將當初檢驗的檢體，再與中央相關單位進行交互檢驗，這是科學的問題。

他說，「有或沒有、或是問題出在哪裡」，必須盡速釐清，應進一步由專家學者針對檢驗上的討論，提供社會一個清楚的說明。

台中市衛生局今天稍早表示，上午8時已收到台糖申請複驗公文，6日將邀請食藥署、台糖公司以及第三方公正單位啟動複驗，希望7日結果可出爐。

台中市衛生局2日指出，1月15日在國防部福利事業管理處所屬台中福利站取得的國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢出瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm。西布特羅為乙型受體素的一種，屬農業部禁用藥物，國內動物用藥殘留標準Cimbuterol為不得檢出品項。

目前部分縣市預防性下架台糖梅花豬肉片，農業部昨天晚上表示，檢驗同批肉品樣品瘦肉精都是零檢出。

農業部強調，為求審慎並釐清案情以進行回溯調查，昨天再次檢送與台中市食安處所檢測的台糖公司同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝的相同批次肉品樣本檢驗，採樣45件樣本涵蓋畜牧場、飼料、同批肉品、業者自行送驗肉品未檢出乙型受體素（含西布特羅和萊克多巴胺）。（編輯：陳清芳）1130205

#台糖
#翁章梁
#農業部
#瘦肉精
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