中市府6驗瘦肉精數值差約7倍 學者：檢驗可能有瑕疵

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（中央社記者曾以寧、趙麗妍台北5日電）台中市政府6次檢驗台糖梅花肉片，均檢出瘦肉精西布特羅數值超標，中市政府強調有驗出是事實。今天有食品科學學者指出，中市府前後驗出數值差約7倍，顯示檢驗可能有瑕疵；研究人員指出，應換一組專業人員複驗。

中市府抽驗市售肉品，衛生局食安處長傅瓊慧表示，1月15至19日採集40件檢體，其中在國防部福利事業管理處所屬台中福利站採集台糖的小骨、梅花肉片2件但序號不同，1月24日梅花肉片檢出數值異常，26至31日多次複驗，2月1日進行異常通報，2月2日依法公布。

中市府強調，依據衛生福利部食品中動物用藥殘留量的「公告」及「建議」檢驗方法，共驗6次，問題肉品一包300克，採樣3次，檢體一、建議方法0.018ppm，公告方法0.015ppm，檢體二、建議方法0.002ppm，公告方法0.002ppm，檢體三，建議方法0.003ppm，公告方法0.002ppm。依動物用藥殘留標準， 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 不得檢出。

屏東科技大學食品科學系名譽教授吳明昌今天接受媒體電訪說明，同一個樣品分別檢出兩個數值差到7倍之多，統計上一定有顯著差異，在分析上「那不得了、是很恐怖的」，在科學上就會存疑。

吳明昌認為，這顯示檢驗可能已經有瑕疵、疑慮，若後續換一個有國家認證的實驗室進行檢驗，卻驗不到，可以推論是檢驗誤差造成。

對於西布特羅，吳明昌說，這也令人不禁疑惑，「這是很貴的東西，養豬業者這樣做真的值得嗎？」；不過有些天然物質，在檢驗圖譜上可能會與西布特羅有類似表現，含量又低，就有可能造成誤判，需要進一步純化、鑑定，才能確認。

吳明昌指出，「人在做實驗，一定會有誤差」，如果真的有非法使用，一定要揪出來，但如果沒有，年關又將至，對養豬業者會是一大衝擊。

有微量動物藥物檢驗經驗但不便具名的研究人員告訴中央社記者，遇到異常檢出敏感物質，又在檢測臨界值附近，第一個就要檢查實驗過程是否有錯誤；但若是同一組人重複做相同檢驗，很可能一再犯相同錯誤，因此通常會換一組專業檢驗人員，按相同流程再做一次，確認有無操作誤差。

研究人員說明，實驗人員每天固定操作，在儀器調校、標準品使用、定量做法等過程，可能不知不覺養成壞習慣，「在這麼微量的分析中，只要不自覺做錯一個小動作，都會造成很大的影響」，因此必須換人檢驗，或拿同一個樣品到另一個實驗室檢驗；且若3次檢驗中、有2次低於檢測極限，就會以低於檢測極限的結果為準。

衛福部次長王必勝昨天表示，中府府的檢出數值非常接近測驗極限值，這兩天農業部、衛福部食藥署先後再驗同批次肉片，卻都未驗出21種乙型受體素（含西布特羅），瘦肉精疑雲未解。（編輯：陳清芳）1130205